Universidade Federal de Juiz de Fora suspende aulas

A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) suspendeu as aulas presenciais de graduação e pós-graduação no campus da cidade até sexta-feira (27/2). A decisão também vale para as atividades do Colégio de Aplicação João XXIII. Segundo a instituição, a medida foi adotada por causa da chuva histórica que atingiu o município e do decreto de estado de calamidade pública publicado pela prefeitura.

As unidades acadêmicas e administrativas também terão as atividades presenciais interrompidas neste período. Apenas serviços considerados essenciais continuam funcionando. Servidores, professores e trabalhadores terceirizados foram dispensados das atividades presenciais até o dia 27, com avaliação diária da situação pela Administração Superior.

De acordo com a universidade, a suspensão também leva em conta os alertas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que indicam previsão de continuidade das chuvas, risco de novos transtornos e impactos na mobilidade urbana e na segurança da população.

A UFJF informou que as pró-reitorias responsáveis vão orientar cursos e departamentos sobre a reposição e compensação das atividades acadêmicas.

Em nota, a instituição manifestou solidariedade às vítimas do temporal e afirmou acompanhar a situação na cidade, destacando o trabalho das equipes de resgate e apoio à população.

Balanço atualizado

Até a noite desta terça-feira:

62 bombeiros atuavam em Juiz de Fora, 49 em Ubá e 14 em Matias Barbosa;

37 pessoas estavam desaparecidas em Juiz de Fora e duas em Ubá;

24 mortes haviam sido confirmadas em Juiz de Fora e seis em Ubá;

208 pessoas foram resgatadas com vida na região.

As buscas continuam nas áreas mais atingidas, com apoio de equipes de resgate e voluntários.