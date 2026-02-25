'Daqui eu não saio': a dor de quem procura parentes entre os escombros

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Mais de 24 horas depois da chuva histórica que atingiu Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata, bombeiros e moradores seguem nas buscas por desaparecidos na noite dessa terça-feira (24/2). A reportagem esteve nos bairros mais atingidos e encontrou um cenário de destruição, com lama, casas destruídas e famílias à procura de parentes.

No Parque Burnier, um dos pontos mais afetados, o motoboy Alexandro Batista, de 53 anos, participa das buscas desde o início da tragédia. Ele afirma ter perdido entre sete e dez familiares. “Perdi primo, sobrinho, afilhado e tia. Estou aqui desde então ajudando como posso”, disse.

O trabalhador relata que tem auxiliado na retirada de entulhos e chegou a se ferir durante o resgate. “Cheguei a puxar enxada, pegar pedra, pau… cortei minha mão. Enquanto não saírem outros familiares meus dali, daqui eu não saio”, afirmou.

No bairro, o Estado de Minas encontrou ruas cobertas de lama e destroços de casas espalhados. Mesmo durante a noite, equipes do Corpo de Bombeiros continuavam o trabalho de resgate.

Entre as afetadas está Sandra Rosa, de 61 anos, que perdeu a filha, de 37 anos, o genro, de 35, e um neto de 14 anos após desabamentos no Parque Burnier. Outro neto, de 4 anos, foi resgatado com vida depois de ser protegido pela mãe durante o soterramento.

Na Rua Nicolau Capelli, no Bairro Esplanada, equipes utilizavam escavadeiras na tentativa de localizar desaparecidos em casas que desabaram. No local, eram procurados uma mulher de 52 anos; dois irmãos, um de 27 e outro de 24 anos; além de uma mulher de 24 anos e sua filha de três anos.

No lote acima, também são procuradas outras três pessoas da mesma família: uma mulher de 52 anos, um menino de 11 anos e uma menina de 13 anos.

Balanço atualizado

Até a noite desta terça-feira:

62 bombeiros atuavam em Juiz de Fora, 49 em Ubá e 14 em Matias Barbosa;

37 pessoas estavam desaparecidas em Juiz de Fora e duas em Ubá;

24 mortes haviam sido confirmadas em Juiz de Fora e seis em Ubá;

208 pessoas foram resgatadas com vida na região.

As buscas continuam nas áreas mais atingidas, com apoio de equipes de resgate e voluntários.