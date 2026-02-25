Assine
TRAGÉDIA EM JUIZ DE FORA

'Daqui eu não saio': a dor de quem procura parentes entre os escombros

Bombeiros e moradores atuam entre destroços; ao menos 37 pessoas seguem desaparecidas em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata de Minas Gerais

Wellington Barbosa
Mateus Parreiras
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
Mateus Parreiras
Repórter
Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran
25/02/2026 07:34

As buscas continuam nas áreas mais atingidas, com apoio de equipes de resgate e voluntários como o motoboy Alexandro Batista, de 53 anos
As buscas continuam nas áreas mais atingidas, com apoio de equipes de resgate e voluntários como o motoboy Alexandro Batista, de 53 anos crédito: Mateus Parreiras/EM/D.A.Press

Mais de 24 horas depois da chuva histórica que atingiu Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata, bombeiros e moradores seguem nas buscas por desaparecidos na noite dessa terça-feira (24/2). A reportagem esteve nos bairros mais atingidos e encontrou um cenário de destruição, com lama, casas destruídas e famílias à procura de parentes.

No Parque Burnier, um dos pontos mais afetados, o motoboy Alexandro Batista, de 53 anos, participa das buscas desde o início da tragédia. Ele afirma ter perdido entre sete e dez familiares. “Perdi primo, sobrinho, afilhado e tia. Estou aqui desde então ajudando como posso”, disse.

O trabalhador relata que tem auxiliado na retirada de entulhos e chegou a se ferir durante o resgate. “Cheguei a puxar enxada, pegar pedra, pau… cortei minha mão. Enquanto não saírem outros familiares meus dali, daqui eu não saio”, afirmou.

No bairro, o Estado de Minas encontrou ruas cobertas de lama e destroços de casas espalhados. Mesmo durante a noite, equipes do Corpo de Bombeiros continuavam o trabalho de resgate.

Entre as afetadas está Sandra Rosa, de 61 anos, que perdeu a filha, de 37 anos, o genro, de 35, e um neto de 14 anos após desabamentos no Parque Burnier. Outro neto, de 4 anos, foi resgatado com vida depois de ser protegido pela mãe durante o soterramento.

Na Rua Nicolau Capelli, no Bairro Esplanada, equipes utilizavam escavadeiras na tentativa de localizar desaparecidos em casas que desabaram. No local, eram procurados uma mulher de 52 anos; dois irmãos, um de 27 e outro de 24 anos; além de uma mulher de 24 anos e sua filha de três anos.

No lote acima, também são procuradas outras três pessoas da mesma família: uma mulher de 52 anos, um menino de 11 anos e uma menina de 13 anos.

Balanço atualizado

Até a noite desta terça-feira:

  • 62 bombeiros atuavam em Juiz de Fora, 49 em Ubá e 14 em Matias Barbosa;
  • 37 pessoas estavam desaparecidas em Juiz de Fora e duas em Ubá;
  • 24 mortes haviam sido confirmadas em Juiz de Fora e seis em Ubá;
  • 208 pessoas foram resgatadas com vida na região.

As buscas continuam nas áreas mais atingidas, com apoio de equipes de resgate e voluntários.

