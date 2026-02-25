Sobe para 36 o número de mortes causadas pela chuva na Zona da Mata

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

O número de mortes causadas pela chuva que atingiu Juiz de Fora (MG) e Ubá (MG), na Zona da Mata, subiu para 36, conforme balanço do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, divulgado no início da manhã desta quarta-feira (25/2).

Havia 25 mortes em Juiz de Fora até a noite dessa terça-feira (24/2), subindo para 30 na manhã de hoje. Segundo o levantamento dos bombeiros, até a manhã desta quarta foram contabilizados outras seis mortes em Ubá (MG). Uma sétima morte foi contabilizada indiretamente em decorrência das chuvas, por eletrocussão.

De acordo com o CBMMG, três das cinco vítimas encontradas em Juiz de Fora na madrugada foram localizadas no Bairro Esplanada, enquanto uma foi identificada no Bairro Paineiras e outra na Vila Ideal.

Outras 208 pessoas foram resgatadas pelos militares nos municípios de Juiz de Fora, Ubá e Matias Barbosa. A região enfrenta temporais desde a noite de segunda-feira (23/2).

Em relação aos desaparecidos, foram contabilizadas 36 pessoas em Juiz de Fora e duas em Ubá. Há 62 bombeiros atuando em Juiz de Fora, 49 em Ubá e 14 em Matias Barbosa, que não registrou mortes.

