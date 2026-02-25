Sobe para 36 o número de mortes causadas pela chuva na Zona da Mata

O número de mortes causadas pela chuva que atingiu
(MG) e Ubá (MG), na Juiz de Fora , subiu para 36, conforme balanço do Corpo de Bombeiros Militar de Zona da Mata , divulgado no início da manhã desta quarta-feira (25/2). Minas Gerais
Havia 25 mortes em Juiz de Fora até a noite dessa terça-feira (24/2), subindo para 30 na manhã de hoje. Segundo o levantamento dos
, até a manhã desta quarta foram contabilizados outras seis mortes em Ubá (MG). Uma sétima bombeiros foi contabilizada indiretamente em decorrência das chuvas, por eletrocussão. morte
De acordo com o CBMMG, três das cinco vítimas encontradas em Juiz de Fora na madrugada foram localizadas no Bairro Esplanada, enquanto uma foi identificada no Bairro Paineiras e outra na Vila Ideal.
Segundi a prefeitura cerca de 440 pessoas desabrigadas
Leonardo Costa/Tribuna de Minas
De acordo com a Defesa Civil, fevereiro já é o mês mais chuvoso da história de Juiz de Fora
Leonardo Costa/Tribuna de Minas
O Corpo de Bombeiros de Belo Horizonte enviou, uma equipe com 22 militares e trÃªs cÃ£es de busca
Leonardo Costa/Tribuna de Minas
O transporte público de Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata mineira, foi suspenso nesta terça-feira (24)
Leonardo Costa/Tribuna de Minas
Os óbitos, segundo a Prefeitura, foram registrados nos bairros JK, Santa Rita, Vila Ideal, Lourdes, Vila Alpina, São Benedito e Vila Olavo Costa
Leonardo Costa/Tribuna de Minas
No domingo (22/2), outro temporal já havia causado transtornos
Leonardo Costa/Tribuna de Minas
Segundo a Prefeitura, fevereiro acumulou cerca de 584 milímetros de chuva
Leonardo Costa/Tribuna de Minas
Equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros seguem atuando nas áreas mais afetadas e monitorando o risco de novos deslizamentos
Leonardo Costa/Tribuna de Minas
Bairros que costumam sofrer com enchentes, como Vitorino Braga, na Zona Leste, voltaram a registrar alagamentos
Leonardo Costa/Tribuna de Minas
A cidade está em estado de calamidade pública por 180 dias
Leonardo Costa/Tribuna de Minas
O município, localizado na Zona da Mata mineira, suspendeu as aulas da rede municipal
Leonardo Costa/Tribuna de Minas
Segundi a prefeitura cerca de 440 pessoas desabrigadas
Leonardo Costa/Tribuna de Minas
De acordo com a Defesa Civil, fevereiro já é o mês mais chuvoso da história de Juiz de Fora
Leonardo Costa/Tribuna de Minas
O Corpo de Bombeiros de Belo Horizonte enviou, uma equipe com 22 militares e trÃªs cÃ£es de busca
Leonardo Costa/Tribuna de Minas
O transporte público de Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata mineira, foi suspenso nesta terça-feira (24)
Leonardo Costa/Tribuna de Minas
Os óbitos, segundo a Prefeitura, foram registrados nos bairros JK, Santa Rita, Vila Ideal, Lourdes, Vila Alpina, São Benedito e Vila Olavo Costa
Leonardo Costa/Tribuna de Minas
A orientação é que a população evite deslocamentos desnecessários por causa dos alagamentos e deslizamentos de terra
Leonardo Costa/Tribuna de Minas
No domingo (22/2), outro temporal já havia causado transtornos
Leonardo Costa/Tribuna de Minas
Segundo a Prefeitura, fevereiro acumulou cerca de 584 milímetros de chuva
Leonardo Costa/Tribuna de Minas
Bairros que costumam sofrer com enchentes, como Vitorino Braga, na Zona Leste, voltaram a registrar alagamentos
Leonardo Costa/Tribuna de Minas
A cidade está em estado de calamidade pública por 180 dias
Leonardo Costa/Tribuna de Minas
O município, localizado na Zona da Mata mineira, suspendeu as aulas da rede municipal
Leonardo Costa/Tribuna de Minas
A Prefeitura de Juiz de Fora confirmou, na manhã desta terça-feira (24/2), 14 mortes provocadas pelas fortes chuvas
Leonardo Costa/Tribuna de Minas
Voltar
Próximo
Outras 208 pessoas foram resgatadas pelos militares nos municípios de Juiz de Fora, Ubá e Matias Barbosa. A região enfrenta temporais desde a noite de segunda-feira (23/2).
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Em relação aos desaparecidos, foram contabilizadas 36 pessoas em Juiz de Fora e duas em Ubá. Há 62 bombeiros atuando em Juiz de Fora, 49 em Ubá e 14 em Matias Barbosa, que não registrou mortes.