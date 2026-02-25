Assine
TRAGÉDIA

Sobe para 36 o número de mortes causadas pela chuva na Zona da Mata

Número de vítimas chega a 30 em Juiz de Fora e seis em Ubá, na Zona da Mata mineira, segundo Corpo de Bombeiros

Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
25/02/2026 08:33

Rua Eng. Murilo Miranda de Andrade - Paineiras, Juiz de Fora
Uma das novas mortes contabilizadas pelo Corpo de Bombeiros foi registrada no Bairro Paineiras, em Juiz de Fora crédito: Leonardo Costa/Tribuna de Minas

O número de mortes causadas pela chuva que atingiu Juiz de Fora (MG) e Ubá (MG), na Zona da Mata, subiu para 36, conforme balanço do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, divulgado no início da manhã desta quarta-feira (25/2).

Havia 25 mortes em Juiz de Fora até a noite dessa terça-feira (24/2), subindo para 30 na manhã de hoje. Segundo o levantamento dos bombeiros, até a manhã desta quarta foram contabilizados outras seis mortes em Ubá (MG). Uma sétima morte foi contabilizada indiretamente em decorrência das chuvas, por eletrocussão.

De acordo com o CBMMG, três das cinco vítimas encontradas em Juiz de Fora na madrugada foram localizadas no Bairro Esplanada, enquanto uma foi identificada no Bairro Paineiras e outra na Vila Ideal.

Segundi a prefeitura cerca de 440 pessoas desabrigadas-Leonardo Costa/Tribuna de Minas
De acordo com a Defesa Civil, fevereiro já é o mês mais chuvoso da história de Juiz de Fora-Leonardo Costa/Tribuna de Minas
O Corpo de Bombeiros de Belo Horizonte enviou, uma equipe com 22 militares e trÃªs cÃ£es de busca -Leonardo Costa/Tribuna de Minas
O transporte público de Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata mineira, foi suspenso nesta terça-feira (24)-Leonardo Costa/Tribuna de Minas
Os óbitos, segundo a Prefeitura, foram registrados nos bairros JK, Santa Rita, Vila Ideal, Lourdes, Vila Alpina, São Benedito e Vila Olavo Costa-Leonardo Costa/Tribuna de Minas
No domingo (22/2), outro temporal já havia causado transtornos-Leonardo Costa/Tribuna de Minas
Segundo a Prefeitura, fevereiro acumulou cerca de 584 milímetros de chuva-Leonardo Costa/Tribuna de Minas
Equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros seguem atuando nas áreas mais afetadas e monitorando o risco de novos deslizamentos-Leonardo Costa/Tribuna de Minas
Bairros que costumam sofrer com enchentes, como Vitorino Braga, na Zona Leste, voltaram a registrar alagamentos-Leonardo Costa/Tribuna de Minas
A cidade está em estado de calamidade pública por 180 dias-Leonardo Costa/Tribuna de Minas
O município, localizado na Zona da Mata mineira, suspendeu as aulas da rede municipal-Leonardo Costa/Tribuna de Minas
Segundi a prefeitura cerca de 440 pessoas desabrigadas-Leonardo Costa/Tribuna de Minas
De acordo com a Defesa Civil, fevereiro já é o mês mais chuvoso da história de Juiz de Fora-Leonardo Costa/Tribuna de Minas
O Corpo de Bombeiros de Belo Horizonte enviou, uma equipe com 22 militares e trÃªs cÃ£es de busca -Leonardo Costa/Tribuna de Minas
O transporte público de Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata mineira, foi suspenso nesta terça-feira (24)-Leonardo Costa/Tribuna de Minas
Os óbitos, segundo a Prefeitura, foram registrados nos bairros JK, Santa Rita, Vila Ideal, Lourdes, Vila Alpina, São Benedito e Vila Olavo Costa-Leonardo Costa/Tribuna de Minas
A orientação é que a população evite deslocamentos desnecessários por causa dos alagamentos e deslizamentos de terra-Leonardo Costa/Tribuna de Minas
No domingo (22/2), outro temporal já havia causado transtornos-Leonardo Costa/Tribuna de Minas
Segundo a Prefeitura, fevereiro acumulou cerca de 584 milímetros de chuva-Leonardo Costa/Tribuna de Minas
Bairros que costumam sofrer com enchentes, como Vitorino Braga, na Zona Leste, voltaram a registrar alagamentos-Leonardo Costa/Tribuna de Minas
A cidade está em estado de calamidade pública por 180 dias-Leonardo Costa/Tribuna de Minas
O município, localizado na Zona da Mata mineira, suspendeu as aulas da rede municipal-Leonardo Costa/Tribuna de Minas
A Prefeitura de Juiz de Fora confirmou, na manhã desta terça-feira (24/2), 14 mortes provocadas pelas fortes chuvas-Leonardo Costa/Tribuna de Minas
Outras 208 pessoas foram resgatadas pelos militares nos municípios de Juiz de Fora, Ubá e Matias Barbosa. A região enfrenta temporais desde a noite de segunda-feira (23/2).

Em relação aos desaparecidos, foram contabilizadas 36 pessoas em Juiz de Fora e duas em Ubá. Há 62 bombeiros atuando em Juiz de Fora, 49 em Ubá e 14 em Matias Barbosa, que não registrou mortes.

