Chuvas em Juiz de Fora: cinco corpos são encontrados nesta quarta (25/2)

O Corpo de Bombeiros atualizou, na manhã desta quarta-feira (25/2), o balanço da tragédia causada pelas chuvas em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata. Cinco corpos foram encontrados durante a madrugada, elevando o número de mortes na cidade para 30.

Segundo a corporação, três vítimas foram localizadas no Bairro Esplanada, uma no Paineiras e outra na Vila Ideal. Em Ubá (MG), o número de mortos permanece em seis. Não há registros de mortes em Matias Barbosa (MG).

Na região, o total de mortes chega a 36.

As equipes seguem nas buscas por desaparecidos. Até o momento, são 31 pessoas desaparecidas em Juiz de Fora e duas em Ubá, totalizando 33. Em Matias Barbosa, não há desaparecidos.

Atualmente, 62 bombeiros atuam em Juiz de Fora, 49 em Ubá e 14 em Matias Barbosa. Ao todo, nove frentes de trabalho estão mobilizadas nas áreas atingidas.

Desde o início das operações, 208 pessoas foram resgatadas com vida na região.