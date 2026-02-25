Assine
overlay
Início Gerais
NÚMERO AUMENTA

Chuvas em Juiz de Fora: cinco corpos são encontrados nesta quarta (25/2)

Bombeiros atualizam balanço das buscas depois de tragédia provocada pelas chuvas

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
25/02/2026 08:51

compartilhe

SIGA
x
Autoridades estimam 15 desaparecidos após chuva no Parque Burnier
Desde o início das operações, 208 pessoas foram resgatadas com vida na região crédito: Bruno Barros/EM/D.A. Press

O Corpo de Bombeiros atualizou, na manhã desta quarta-feira (25/2), o balanço da tragédia causada pelas chuvas em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata. Cinco corpos foram encontrados durante a madrugada, elevando o número de mortes na cidade para 30.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo a corporação, três vítimas foram localizadas no Bairro Esplanada, uma no Paineiras e outra na Vila Ideal. Em Ubá (MG), o número de mortos permanece em seis. Não há registros de mortes em Matias Barbosa (MG).

Na região, o total de mortes chega a 36.

Leia Mais

As equipes seguem nas buscas por desaparecidos. Até o momento, são 31 pessoas desaparecidas em Juiz de Fora e duas em Ubá, totalizando 33. Em Matias Barbosa, não há desaparecidos.

Atualmente, 62 bombeiros atuam em Juiz de Fora, 49 em Ubá e 14 em Matias Barbosa. Ao todo, nove frentes de trabalho estão mobilizadas nas áreas atingidas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Desde o início das operações, 208 pessoas foram resgatadas com vida na região.

Tópicos relacionados:

chuva corpo-de-bombeiros juiz-de-fora minas-gerais temporal tragedia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay