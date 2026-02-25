Assine
TRAGÉDIA NA ZONA DA MATA

Juiz de Fora: casas caíram sobre outras e resgate inicial foi 'na unha'

Prefeita Margarida Salomão ressaltou trabalho de busca feito pela população no Bairro Parque Burnier, onde deslizamento atingiu 12 casas

Alexandre Carneiro
Alexandre Carneiro
Repórter
25/02/2026 00:02

Desmoronamento de terras no Bairro Parque Burnier atinge casas
Desmoronamento de terras no Bairro Parque Burnier atingiu casas crédito: Leonardo Costa/Tribuna de Minas

Durante uma entrevista coletiva concedida na tarde desta terça-feira (24/2), a prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão (PT), deu alguns detalhes sobre o deslizamento de terra que ocorreu no Bairro Parque Burnier, o principal atingido pela forte chuva registrada na Zona da Mata durante a noite dessa segunda-feira (23/2). No local, 12 casas foram atingidas. 

A prefeita destacou a primeira ação de salvamento no bairro, que foi feita pelos próprios moradores, antes mesmo da chegada de equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG). "Sabe como eles estavam tirando as pessoas? Na unha", disse Margarida Salomão, classificando o ato como um "esforço heroico".

Margarida Salomão salientou também a mobilização de alguns empreiteiros de Juiz de Fora, que disponibilizaram, voluntariamente, máquinas, como escavadeiras, para ajudar no resgate. "Isso mostra a coesão da cidade", complementou.

A prefeita afirmou ainda que as chuvas que atingiram a região foram "absolutamente extraordinárias" e que o dia foi "o mais triste" dos cinco anos em que ela ocupa a gestão do município.

Somente no Bairro Parque Burnier, sete mortes foram confirmadas até o momento. Em todo o município de Juiz de Fora o número de óbitos já chega a 24. Mais de 3.000 pessoas estão desabrigadas, de acordo com a prefeitura. 

Já informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) indicam que ainda há 37 pessoas desaparecidas em Juiz de Fora. Na noite desta terça-feira, a corporação mantinha um efetivo de 62 agentes trabalhando no município. 

Zona da Mata

Em Ubá, também na Zona da Mata, as chuvas provocaram seis mortes. Assim, o total de óbitos na região já chega a 30. Outro município fortemente atingido foi Matias Barbosa, que chegou a decretar estado de calamidade pública, mas, felizmente, não registrou perdas de vidas. 

chuvas-em-minas juiz-de-fora minas-gerais uba zona-da-mata

