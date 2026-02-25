Número de mortes no período chuvoso atual em Minas é o maior em seis anos

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

O número de mortes registradas no atual período chuvoso de Minas Gerais supera o dos últimos seis anos. Com as mortes registradas em Juiz de Fora e Ubá, ambas na Zona da Mata, o estado contabiliza 36 mortes na região. Na temporada de chuvas de 2025-2026, o total em Minas chega a 47 – maior número desde o período chuvoso de 2019-2020, que marcou 74 mortes até o dia 25 de fevereiro de 2020.

A chuva histórica em Juiz de Fora, de 460,4 milímetros (mm), resultou em 30 mortes, conforme último balanço divulgado pelo Corpo de Bombeiros (CBMMG) até a publicação desta reportagem. As vítimas foram soterradas em deslizamentos e desabamentos em diferentes locais do município. Já em Ubá, na mesma região, que registrou 124,2 mm de chuva, seis pessoas também morreram soterradas. As duas cidades enfrentam temporais desde ontem e estão em estado de calamidade.

Outras mortes

De acordo com a Defesa Civil de Minas Gerais, outras 11 mortes foram registradas nas cidades de Sabará, São Thomé das Letras, Pouso Alegre, Santa Rita de Caldas, João Pinheiro, Eugenópolis e Muriaé desde o início da temporada de chuva, em outubro de 2025.

1ª - Luigi de Jesus Aurichio de 5 anos, soterrado após um muro desabar sobre a casa onde morava, em Sabará, na Grande BH

2ª - Ana Paula Oliveira, de 30 anos, morreu depois de ser atingida por um raio enquanto usava uma tirolesa em São Thomé das Letras, no Sul de Minas

3ª - João Miguel, de 7 anos, foi arrastado pela enxurrada enquanto brincava durante um temporal, em Pouso Alegre, no Sul de Minas

4ª - Homem de 50 anos levado pela correnteza de uma enchente no dia 26 de janeiro, em Pião, distrito de Santa Rita de Caldas, no Sul de Minas

5ª - Idoso não identificado, de 63 anos, levado pela correnteza de um rio depois de tentar atravessar o curso d'água a cavalo

6ª - Homem não identificado morreu soterrado em um deslizamento que atingiu a casa em Muriaé, na Zona da Mata

7ª, 8ª, 9ª e 10ª - Quatro pessoas de uma mesma família foram atingidas por um deslizamento na Comunidade do Prata, no município de Eugenópolis

11ª - Homem de 35 anos morreu ao cair de uma cachoeira enquanto fazia rapel na Serra do Cipó, em Santana de Riacho

Cidades em situação de emergência

O número de cidades afetadas pelas chuvas em Minas, segundo a atualização do boletim da Defesa Civil do estado desta quarta-feira, chega a 174. Dessas, 101 decretaram situação de emergência e uma, estado de calamidade pública – sendo ela, Juiz de Fora. Até o dia 25 de fevereiro do ano passado, o quantitativo era de 168.

Ainda de acordo com o balanço do órgão estadual, há cinco mil desalojados – pessoas que, por causa dos efeitos da chuva, precisaram desocupar suas casas e se deslocaram para casa de amigos ou parentes. Já o número de desabrigados – quando as pessoas precisam de abrigo público – é de 702. No mesmo período de 2025, havia 8.210 desalojados e 1.220 desabrigados.

Leia Mais Imagens aéreas mostram destruição causada pela chuva em Juiz de Fora

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Defesa Civil estadual também já distribuiu 477 kits dormitório (conjunto de itens essenciais de acolhimento, como travesseiro e lençol); 483 kits higiene (contendo, normalmente, sabonete, escova e pasta de dente, absorventes, fraldas e álcool em gel); 133 kits limpeza (vassouras, baldes, rodos, luvas); 473 colchões; 11 lonas; 1 mil cestas básicas e 540 telhas.

