O MAIS LETAL EM CINCO ANOS

Número de mortes no período chuvoso atual em Minas é o maior em seis anos

Quantidade de vítimas por causa das chuvas no período de 2025 a 2026 é a maior em seis anos. Até a manhã esta quarta (25/2), Zona da Mata soma 36 mortes

25/02/2026 10:23

Ruas em Juiz de Fora tomadas pela lama, edificações desabadas na Zona da Mata trazem ainda mais preocupações a municípios sob alerta
O número de mortes registradas no atual período chuvoso de Minas Gerais supera o dos últimos seis anos. Com as mortes registradas em Juiz de Fora e Ubá, ambas na Zona da Mata, o estado contabiliza 36 mortes na região. Na temporada de chuvas de 2025-2026, o total em Minas chega a 47 – maior número desde o período chuvoso de 2019-2020, que marcou 74 mortes até o dia 25 de fevereiro de 2020.

A chuva histórica em Juiz de Fora, de 460,4 milímetros (mm), resultou em 30 mortes, conforme último balanço divulgado pelo Corpo de Bombeiros (CBMMG) até a publicação desta reportagem. As vítimas foram soterradas em deslizamentos e desabamentos em diferentes locais do município. Já em Ubá, na mesma região, que registrou 124,2 mm de chuva, seis pessoas também morreram soterradas. As duas cidades enfrentam temporais desde ontem e estão em estado de calamidade.

Outras mortes

De acordo com a Defesa Civil de Minas Gerais, outras 11 mortes foram registradas nas cidades de Sabará, São Thomé das Letras, Pouso Alegre, Santa Rita de Caldas, João Pinheiro, Eugenópolis e Muriaé desde o início da temporada de chuva, em outubro de 2025.

  • 1ª - Luigi de Jesus Aurichio de 5 anos, soterrado após um muro desabar sobre a casa onde morava, em Sabará, na Grande BH
  • 2ª - Ana Paula Oliveira, de 30 anos, morreu depois de ser atingida por um raio enquanto usava uma tirolesa em São Thomé das Letras, no Sul de Minas
  • 3ª - João Miguel, de 7 anos, foi arrastado pela enxurrada enquanto brincava durante um temporal, em Pouso Alegre, no Sul de Minas
  • 4ª - Homem de 50 anos levado pela correnteza de uma enchente no dia 26 de janeiro, em Pião, distrito de Santa Rita de Caldas, no Sul de Minas
  • 5ª - Idoso não identificado, de 63 anos, levado pela correnteza de um rio depois de tentar atravessar o curso d'água a cavalo
  • 6ª - Homem não identificado morreu soterrado em um deslizamento que atingiu a casa em Muriaé, na Zona da Mata
  • 7ª, 8ª, 9ª e 10ª - Quatro pessoas de uma mesma família foram atingidas por um deslizamento na Comunidade do Prata, no município de Eugenópolis
  • 11ª - Homem de 35 anos morreu ao cair de uma cachoeira enquanto fazia rapel na Serra do Cipó, em Santana de Riacho

Cidades em situação de emergência

O número de cidades afetadas pelas chuvas em Minas, segundo a atualização do boletim da Defesa Civil do estado desta quarta-feira, chega a 174. Dessas, 101 decretaram situação de emergência e uma, estado de calamidade pública – sendo ela, Juiz de Fora. Até o dia 25 de fevereiro do ano passado, o quantitativo era de 168.

Ainda de acordo com o balanço do órgão estadual, há cinco mil desalojados – pessoas que, por causa dos efeitos da chuva, precisaram desocupar suas casas e se deslocaram para casa de amigos ou parentes. Já o número de desabrigados – quando as pessoas precisam de abrigo público – é de 702. No mesmo período de 2025, havia 8.210 desalojados e 1.220 desabrigados.

A Defesa Civil estadual também já distribuiu 477 kits dormitório (conjunto de itens essenciais de acolhimento, como travesseiro e lençol); 483 kits higiene (contendo, normalmente, sabonete, escova e pasta de dente, absorventes, fraldas e álcool em gel); 133 kits limpeza (vassouras, baldes, rodos, luvas); 473 colchões; 11 lonas; 1 mil cestas básicas e 540 telhas.

