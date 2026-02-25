Mapa da chuva: os bairros com maior risco de alagamento em BH

Com o alerta de chuvas intensas para Minas Gerais, a Defesa Civil de Belo Horizonte reforçou o monitoramento das áreas com maior risco de alagamentos e deslizamentos. A preocupação aumenta especialmente em pontos vulneráveis da capital, onde o volume de água pode provocar inundações rápidas e colocar moradores em perigo.

O órgão municipal acompanha de perto a situação em todas as nove regionais da cidade. A combinação de chuvas persistentes com a impermeabilização do solo e a proximidade de córregos e ribeirões cria um cenário crítico que exige atenção.

Principais áreas de risco de alagamento

O mapa de risco da capital mineira inclui dezenas de pontos críticos. Embora a vigilância seja ampla, a Defesa Civil apontou forte risco nas regiões Barreiro, Oeste, Centro-Sul, Leste, Pampulha e Norte até a próxima segunda-feira (2/3).

Regional Venda Nova: a área mais crítica é a bacia do Córrego Vilarinho. A Avenida Vilarinho e seus arredores são conhecidos por inundações severas que podem isolar bairros inteiros.

Regional Pampulha: bairros no entorno da Lagoa da Pampulha e próximos ao Córrego Ressaca também são monitorados de perto, com risco de transbordamentos.

Regional Oeste: um dos pontos mais vulneráveis, a Avenida Tereza Cristina, que margeia o Ribeirão Arrudas, possui histórico de alagamentos que afetam o trânsito e imóveis.

Regional Centro-Sul: a Avenida Prudente de Morais e as ruas do Bairro Santo Antônio, na bacia do córrego do Leitão, também apresentam alto risco de inundação.

Regional Barreiro: a atenção se concentra na Avenida Senador Levindo Coelho, que costuma registrar alagamentos em dias de chuva forte.

A vulnerabilidade desses locais está diretamente ligada à sua localização, geralmente em fundos de vale ou às margens de cursos d'água. A urbanização acelerada agrava o cenário, dificultando o escoamento natural da chuva e aumentando a velocidade com que os rios e córregos sobem.

Como se proteger durante as chuvas

A Defesa Civil orienta a população a adotar medidas preventivas para minimizar riscos. Manter a atenção aos alertas meteorológicos e seguir as recomendações oficiais é fundamental para garantir a segurança de todos. Veja o que fazer:

Evite trafegar em áreas de inundação conhecidas ou em ruas onde o nível da água esteja subindo.

Não se abrigue ou estacione veículos debaixo de árvores, pois elas podem cair e causar acidentes.

Fique atento a qualquer sinal de perigo em sua residência, como rachaduras nas paredes, inclinação de postes ou árvores e estalos incomuns.

Em caso de emergência, acione imediatamente as autoridades. Ligue para a Defesa Civil (199) ou para o Corpo de Bombeiros (193).

