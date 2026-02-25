Assine
overlay
Início Gerais
ALERTA DE CHUVAS

Mapa da chuva: os bairros com maior risco de alagamento em BH

A Defesa Civil monitora áreas críticas da capital mineira durante o período chuvoso; saiba se o seu bairro está na lista e como se prevenir

Publicidade
Carregando...
FS
Flor Sette Camara*
FS
Flor Sette Camara*
Repórter
25/02/2026 10:55 - atualizado em 25/02/2026 11:06

compartilhe

SIGA
x
Mapa da chuva: os bairros com maior risco de alagamento em BH
Cenário urbano sob chuva, um reflexo do alerta de chuvas intensas que coloca Belo Horizonte em estado de atenção para alagamentos. crédito: Freepik

Com o alerta de chuvas intensas para Minas Gerais, a Defesa Civil de Belo Horizonte reforçou o monitoramento das áreas com maior risco de alagamentos e deslizamentos. A preocupação aumenta especialmente em pontos vulneráveis da capital, onde o volume de água pode provocar inundações rápidas e colocar moradores em perigo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O órgão municipal acompanha de perto a situação em todas as nove regionais da cidade. A combinação de chuvas persistentes com a impermeabilização do solo e a proximidade de córregos e ribeirões cria um cenário crítico que exige atenção.

Leia Mais

Principais áreas de risco de alagamento

O mapa de risco da capital mineira inclui dezenas de pontos críticos. Embora a vigilância seja ampla, a Defesa Civil apontou forte risco nas regiões Barreiro, Oeste, Centro-Sul, Leste, Pampulha e Norte até a próxima segunda-feira (2/3).

  • Regional Venda Nova: a área mais crítica é a bacia do Córrego Vilarinho. A Avenida Vilarinho e seus arredores são conhecidos por inundações severas que podem isolar bairros inteiros.

  • Regional Pampulha: bairros no entorno da Lagoa da Pampulha e próximos ao Córrego Ressaca também são monitorados de perto, com risco de transbordamentos.

  • Regional Oeste: um dos pontos mais vulneráveis, a Avenida Tereza Cristina, que margeia o Ribeirão Arrudas, possui histórico de alagamentos que afetam o trânsito e imóveis.

  • Regional Centro-Sul: a Avenida Prudente de Morais e as ruas do Bairro Santo Antônio, na bacia do córrego do Leitão, também apresentam alto risco de inundação.

  • Regional Barreiro: a atenção se concentra na Avenida Senador Levindo Coelho, que costuma registrar alagamentos em dias de chuva forte.

A vulnerabilidade desses locais está diretamente ligada à sua localização, geralmente em fundos de vale ou às margens de cursos d'água. A urbanização acelerada agrava o cenário, dificultando o escoamento natural da chuva e aumentando a velocidade com que os rios e córregos sobem.

Como se proteger durante as chuvas

A Defesa Civil orienta a população a adotar medidas preventivas para minimizar riscos. Manter a atenção aos alertas meteorológicos e seguir as recomendações oficiais é fundamental para garantir a segurança de todos. Veja o que fazer:

Em caso de emergência, acione imediatamente as autoridades. Ligue para a Defesa Civil (199) ou para o Corpo de Bombeiros (193).

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria

Tópicos relacionados:

alagamento chuvas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay