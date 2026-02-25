Assine
TRAGÉDIA

Morre mulher que havia sido resgatada com vida em Juiz de Fora

Após 15 horas soterrada, enfermeira resgatada com vida morre em Juiz de Fora; cidade soma 36 mortos

YURI EIRAS E ANDRÉ FLEURY MORAES
YURI EIRAS E ANDRÉ FLEURY MORAES
Repórter
25/02/2026 12:48

Os bombeiros haviam encontrado a jovem na segunda (23). Ela estava soterrada e com as pernas presas a pedras
Os bombeiros haviam encontrado a jovem na segunda (23). Ela estava soterrada e com as pernas presas a pedras

JUIZ DE FORA, MG E SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Resgatada com vida dos escombros de uma residência após a tragédia que atingiu Juiz de Fora (MG), a enfermeira Jaqueline Vicente, de 33 anos, morreu nesta quarta-feira (25/2). Ela morava com a mãe e o companheiro, que também morreram.

Jaqueline tinha dois filhos. Eles são considerados desaparecidos, os bombeiros haviam encontrado a jovem na segunda (23/2). Ela estava soterrada e com as pernas presas a pedras. Segundo moradores, Jaqueline passou cerca de 15 horas soterrada, pedindo por socorro. Ela havia sido encaminhada a um hotel que funciona como pronto-socorro. 

A técnica de enfermagem, que trabalhava no hospital Monte Sinai, em Juiz de Fora, morava no bairro das Paineiras, um dos mais atingidos pelos temporais na cidade. Sua residência era próxima à escadaria do morro do Cristo, onde houve deslizamento.

A região teve outras casas atingidas. Na mesma rua em que morava Jaqueline, um homem foi encontrado morto na madrugada desta quarta-feira. Bombeiros continuam no local em busca de outras vítimas. 

O velório de Jaqueline e de sua mãe, Neide, começou às 8h30 desta quarta. O último balanço divulgado pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais aponta para 30 mortes causadas em Juiz de Fora por ocasião dos temporais que atingiram a cidade e outras seis em Ubá, cidade da região.

Cerca de 20 casas foram atingidas pela lama, pedras e toras de madeira das árvores arrancadas-Túlio Santos/EM/DA Press
Inúmeras pessoas foram soterradas em deslizamentos e desabamentos-Túlio Santos/EM/DA Press
Moradores do Bairro Paineiras recuperam pertences depois de abandonar casas-Túlio Santos/EM/DA Press
Escavadeiras retiram lama de ruas atingidas por deslizamento em Juiz de Fora-Túlio Santos/EM/DA Press
Escavadeiras retiram lama de ruas atingidas por deslizamento em Juiz de Fora-Túlio Santos/EM/DA Press
Escavadeiras retiram lama de ruas atingidas por deslizamento em Juiz de Fora-Túlio Santos/EM/DA Press
Escavadeiras retiram lama de ruas atingidas por deslizamento em Juiz de Fora-Túlio Santos/EM/DA Press
Inúmeras pessoas foram soterradas em deslizamentos e desabamentos-Túlio Santos/EM/DA Press
Cerca de 20 casas foram atingidas pela lama, pedras e toras de madeira das árvores arrancadas-Túlio Santos/EM/DA Press
Cerca de 20 casas foram atingidas pela lama, pedras e toras de madeira das árvores arrancadas-Túlio Santos/EM/DA Press
Escadaria no fim da Rua do Carmelo, no Bairro Paineiras, em Juiz de Fora-Túlio Santos/EM/DA Press
Escadaria no fim da Rua do Carmelo, no Bairro Paineiras, em Juiz de Fora-Túlio Santos/EM/DA Press
Corpo de Bombeiros contabilizou 30 mortes até a manhã desta quarta-feira (25/2)-Túlio Santos/EM/DA Press
Corpo de Bombeiros contabilizou 30 mortes até a manhã desta quarta-feira (25/2)-Túlio Santos/EM/DA Press
Corpo de Bombeiros contabilizou 30 mortes até a manhã desta quarta-feira (25/2)-Túlio Santos/EM/DA Press
Um homem morreu no edifício de três andares que desabou-Túlio Santos/EM/DA Press
Um homem morreu no edifício de três andares que desabou-Túlio Santos/EM/DA Press
Temporal na Zona da Mata deixa mortos, desaparecidos, desabrigados e desalojados-Túlio Santos/EM/DA Press
Temporal na Zona da Mata deixa mortos, desaparecidos, desabrigados e desalojados-Túlio Santos/EM/DA Press
Temporal na Zona da Mata deixa mortos, desaparecidos, desabrigados e desalojados-Túlio Santos/EM/DA Press
Prefeitura de Juiz de Fora contabiliza mais de 3.500 desabrigados e desalojados. Números seguem em atualização-Túlio Santos/EM/DA Press
Moradores do Bairro Paineiras recuperam pertences depois de abandonar casas-Túlio Santos/EM/DA Press
Moradores do Bairro Paineiras recuperam pertences depois de abandonar casas-Túlio Santos/EM/DA Press
Há ainda 33 desaparecidos, 31 dos quais na primeira e dois na segunda cidade. O Corpo de Bombeiros continua as buscas e atua em nove frentes de trabalho. 

Juiz de Fora foi a cidade da zona da mata mais afetada pelas chuvas e está em estado de calamidade pública desde a madrugada de terça-feira (24).

chuva corpo-de-bombeiros juiz-de-fora minas-gerais zona-da-mata

