Morre mulher que havia sido resgatada com vida em Juiz de Fora

JUIZ DE FORA, MG E SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Resgatada com vida dos escombros de uma residência após a tragédia que atingiu Juiz de Fora (MG), a enfermeira Jaqueline Vicente, de 33 anos, morreu nesta quarta-feira (25/2). Ela morava com a mãe e o companheiro, que também morreram.





Jaqueline tinha dois filhos. Eles são considerados desaparecidos, os bombeiros haviam encontrado a jovem na segunda (23/2). Ela estava soterrada e com as pernas presas a pedras. Segundo moradores, Jaqueline passou cerca de 15 horas soterrada, pedindo por socorro. Ela havia sido encaminhada a um hotel que funciona como pronto-socorro.



A técnica de enfermagem, que trabalhava no hospital Monte Sinai, em Juiz de Fora, morava no bairro das Paineiras, um dos mais atingidos pelos temporais na cidade. Sua residência era próxima à escadaria do morro do Cristo, onde houve deslizamento.

A região teve outras casas atingidas. Na mesma rua em que morava Jaqueline, um homem foi encontrado morto na madrugada desta quarta-feira. Bombeiros continuam no local em busca de outras vítimas.



O velório de Jaqueline e de sua mãe, Neide, começou às 8h30 desta quarta. O último balanço divulgado pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais aponta para 30 mortes causadas em Juiz de Fora por ocasião dos temporais que atingiram a cidade e outras seis em Ubá, cidade da região.

Cerca de 20 casas foram atingidas pela lama, pedras e toras de madeira das árvores arrancadas Túlio Santos/EM/DA Press Inúmeras pessoas foram soterradas em deslizamentos e desabamentos Túlio Santos/EM/DA Press Moradores do Bairro Paineiras recuperam pertences depois de abandonar casas Túlio Santos/EM/DA Press Escavadeiras retiram lama de ruas atingidas por deslizamento em Juiz de Fora Túlio Santos/EM/DA Press Escavadeiras retiram lama de ruas atingidas por deslizamento em Juiz de Fora Túlio Santos/EM/DA Press Escavadeiras retiram lama de ruas atingidas por deslizamento em Juiz de Fora Túlio Santos/EM/DA Press Escavadeiras retiram lama de ruas atingidas por deslizamento em Juiz de Fora Túlio Santos/EM/DA Press Inúmeras pessoas foram soterradas em deslizamentos e desabamentos Túlio Santos/EM/DA Press Cerca de 20 casas foram atingidas pela lama, pedras e toras de madeira das árvores arrancadas Túlio Santos/EM/DA Press Cerca de 20 casas foram atingidas pela lama, pedras e toras de madeira das árvores arrancadas Túlio Santos/EM/DA Press Escadaria no fim da Rua do Carmelo, no Bairro Paineiras, em Juiz de Fora Túlio Santos/EM/DA Press Escadaria no fim da Rua do Carmelo, no Bairro Paineiras, em Juiz de Fora Túlio Santos/EM/DA Press Corpo de Bombeiros contabilizou 30 mortes até a manhã desta quarta-feira (25/2) Túlio Santos/EM/DA Press Corpo de Bombeiros contabilizou 30 mortes até a manhã desta quarta-feira (25/2) Túlio Santos/EM/DA Press Corpo de Bombeiros contabilizou 30 mortes até a manhã desta quarta-feira (25/2) Túlio Santos/EM/DA Press Um homem morreu no edifício de três andares que desabou Túlio Santos/EM/DA Press Um homem morreu no edifício de três andares que desabou Túlio Santos/EM/DA Press Temporal na Zona da Mata deixa mortos, desaparecidos, desabrigados e desalojados Túlio Santos/EM/DA Press Temporal na Zona da Mata deixa mortos, desaparecidos, desabrigados e desalojados Túlio Santos/EM/DA Press Temporal na Zona da Mata deixa mortos, desaparecidos, desabrigados e desalojados Túlio Santos/EM/DA Press Prefeitura de Juiz de Fora contabiliza mais de 3.500 desabrigados e desalojados. Números seguem em atualização Túlio Santos/EM/DA Press Moradores do Bairro Paineiras recuperam pertences depois de abandonar casas Túlio Santos/EM/DA Press Moradores do Bairro Paineiras recuperam pertences depois de abandonar casas Túlio Santos/EM/DA Press Voltar Próximo

Há ainda 33 desaparecidos, 31 dos quais na primeira e dois na segunda cidade. O Corpo de Bombeiros continua as buscas e atua em nove frentes de trabalho.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Juiz de Fora foi a cidade da zona da mata mais afetada pelas chuvas e está em estado de calamidade pública desde a madrugada de terça-feira (24).