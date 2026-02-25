Família com três filhos perde tudo na chuva e pede ajuda em Juiz de Fora

Em poucas horas, a chuva que atingiu Juiz de Fora (MG) , na Zona da Mata entre segunda-feira (23/2) e terça (24/2) transformou a vida de dezenas de famílias. No Bairro Industrial, a casa de Isabela Cristina Seixas Caetano foi tomada pela água. Ela, o marido e os três filhos perderam tudo móveis, roupas, mantimentos e até a cadeira de rodas do filho de 12 anos.

O temporal atingiu a região provocando alagamentos, deslizamentos e o transbordamento do Córrego Humaitá. No Bairro Industrial, ruas ficaram submersas e moradores chegaram a ficar ilhados.

Isabela morava há oito meses no primeiro andar de um prédio. Durante a madrugada, a água invadiu o imóvel e cobriu paredes e móveis. “A água chegou até em cima na parede, cobriu tudo. Eu perdi minhas coisas todas”, relata.

O filho mais velho é cadeirante e também teve a cadeira de rodas destruída pela enchente. “A cadeira estragou tudo, não teve jeito. Agora a gente tem que carregar ele no colo para onde precisa ir.” Sem familiares na cidade, a família precisou deixar o imóvel às pressas. O proprietário do prédio permitiu que eles ocupassem uma kitnet no terceiro andar.

Leia Mais Imagens aéreas mostram destruição causada pela chuva em Juiz de Fora

Mesmo com o abrigo provisório, a situação é de extrema dificuldade. “Eu vim para cima sem nada. Perdi colchão, cama, mantimento, tudo. Nem colchão para dormir eu tenho”, afirma.

O marido está desempregado e procura trabalho. A alimentação tem sido garantida por doações de fiéis de uma igreja católica da região da Bernardina. Após a água baixar, por volta de 18h de ontem, Isabela voltou ao imóvel e conseguiu recuperar apenas algumas roupas. “O resto é jogar tudo fora”, lamenta.

Com tantas perdas, a família apela à população. Sem colchões, móveis e com a cadeira de rodas do filho destruída, Isabela pede que quem puder ajudar procure os postos oficiais de coleta organizados pela Prefeitura de Juiz de Fora. As doações estão sendo destinadas às famílias desalojadas e desabrigadas pelos alagamentos. “Qualquer ajuda é bem-vinda, porque a gente perdeu tudo”, afirma.

O drama da família ocorre em meio ao pior cenário já registrado neste episódio de chuvas na Zona da Mata. O número de mortes causadas pelo temporal que atingiu Juiz de Fora e Ubá subiu para 36, conforme balanço do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, divulgado no início da manhã desta quarta-feira (25/2).

Equipes do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil, da Guarda Civil Municipal e da Prefeitura atuam no resgate de vítimas, no levantamento dos danos e no monitoramento das áreas mais afetadas.

Como ajudar as vítimas em Juiz de Fora

A prefeitura e as entidades parceiras montaram uma rede de solidariedade para apoiar as famílias desalojadas e desabrigadas. Os itens de maior necessidade no momento são água potável, alimentos não perecíveis, kits de higiene pessoal, roupas de cama e banho.

Pontos de arrecadação

Defesa Civil (prédio da Prefeitura): Avenida Brasil, 2.005, Centro (24 horas);

Corpo de Bombeiros: Avenida Brasil, 3.405, Bairro Industrial;

Câmara Municipal de Juiz de Fora: Rua Halfeld, 955, Centro;

Unidades de Atenção Primária à Saúde (UAPS): todas as unidades nos bairros, em horário comercial;

Paróquia de São Sebastião: Praça Hermenegildo Vilaça, s/n, Centro.

O que doar com prioridade