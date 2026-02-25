Assine
FURTO

Vídeo: suspeito vê bolsa dando ‘sopa’ e furta materiais

Crime foi flagrado por câmeras de segurança em Governador Valadares (MG)

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
25/02/2026 08:42

Imagens de câmeras de segurança mostram o homem caminhando pela via e, ao notar a bolsa, pegando o material e deixando o local crédito: PMMG/Reprodução

Um homem foi preso ao furtar uma bolsa com materiais de trabalho na tarde dessa terça-feira (24/2), em Governador Valadares (MG), no Vale do Rio Doce.

Segundo a Polícia Militar, a vítima trabalhava do outro lado da rua instalando cabos de internet, na Rua Olegário Maciel, quando o suspeito se aproximou e levou a bolsa, que também continha a chave do veículo.

Imagens de câmeras de segurança mostram o homem caminhando tranquilamente pela via e, ao notar a bolsa dando "sopa", parece que como instinto, ele pega o material e deixa o local.

O Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) acionou viaturas e utilizou o sistema de monitoramento Olho Vivo para acompanhar o deslocamento do suspeito. Ele foi abordado no Bairro Nossa Senhora das Graças, nas proximidades da Avenida Tancredo Neves.

Os materiais furtados foram recuperados e devolvidos à vítima. O suspeito, cuja idade não foi informada, foi preso e encaminhado para as providências legais.

