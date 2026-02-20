Escola é arrombada e máquina de lavar é furtada em MG

Uma escola foi arrombada e dois equipamentos foram furtados nessa quinta-feira (19/2), em São Domingos do Prata (MG), Região Central do estado.

Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu em uma escola localizada em Piedade, na zona rural do município, por volta de 20h.

Segundo relato da direção da instituição, durante o recesso escolar, houve arrombamento de um cômodo utilizado para armazenamento de ferramentas e equipamentos.

Foram levados da escola um carrinho de mão e uma máquina de lavar de alta pressão.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Até o momento, não há suspeitos identificados. A ocorrência foi registrada e encaminhada à Polícia Civil, que ficará responsável pelas investigações.