FURTO NA ESCOLA

Escola é arrombada e máquina de lavar é furtada em MG

Crime ocorreu durante recesso escolar em comunidade rural e caso será investigado pela Polícia Civil

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
20/02/2026 06:52

Da instituição escolar foram levados um carrinho de mão e uma máquina de lavar de alta pressão crédito: PxHere/Reprodução

Uma escola foi arrombada e dois equipamentos foram furtados nessa quinta-feira (19/2), em São Domingos do Prata (MG), Região Central do estado.

Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu em uma escola localizada em Piedade, na zona rural do município, por volta de 20h.

Segundo relato da direção da instituição, durante o recesso escolar, houve arrombamento de um cômodo utilizado para armazenamento de ferramentas e equipamentos.

Foram levados da escola um carrinho de mão e uma máquina de lavar de alta pressão.

Até o momento, não há suspeitos identificados. A ocorrência foi registrada e encaminhada à Polícia Civil, que ficará responsável pelas investigações.

