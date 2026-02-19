MG: homem é preso depois de cometer três furtos em 30 minutos em postos

Um homem de 26 anos foi preso nessa quarta-feira (18/2) ao cometer três furtos em menos de 30 minutos em postos de combustíveis em Divino das Laranjeiras (MG) e Central de Minas (MG), no Vale do Rio Doce.

Segundo a Polícia Militar, a ocorrência começou quando um frentista de um posto relatou que o suspeito abasteceu uma motocicleta e fugiu sem pagar. Ao abastecer, ele pediu um picolé e, aproveitando a distração do atendente, acelerou o veículo e deixou o local. Configurando crime de estelionato.

Com as características do autor e da motocicleta, obtidas através de imagens de monitoramento, os militares iniciaram rastreamento e localizaram o suspeito na Rodovia MGC-381, em Central de Minas (MG).

No momento da abordagem, os policiais constataram que ele praticava outro crime - um furto em um posto de combustíveis - e o prenderam em flagrante. Durante as buscas, a PM verificou ainda que o homem havia cometido outros dois furtos de produtos em estabelecimentos comerciais da cidade, cerca de 20 minutos antes.

De acordo com a corporação, todos os materiais levados nas ações foram recuperados. Os militares também identificaram que o suspeito já havia cometido um furto em São João do Manteninha (MG), em 14 de fevereiro, com os produtos também recuperados.

O homem foi preso pelos crimes de furto e estelionato e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.