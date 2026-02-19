Assine
overlay
Início Gerais
REINCIDENTE

MG: homem é preso depois de cometer três furtos em 30 minutos em postos

Suspeito foi detido em flagrante enquanto praticava novo crime e já era investigado por caso anterior

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
19/02/2026 12:42

compartilhe

SIGA
x
O suspeito pediu um picolé e, aproveitando a distração do atendente, acelerou o veículo e deixou o posto de combustíveis
O suspeito pediu um picolé e, aproveitando a distração do atendente, acelerou o veículo e deixou o posto de combustíveis crédito: PMMG/Reprodução

Um homem de 26 anos foi preso nessa quarta-feira (18/2) ao cometer três furtos em menos de 30 minutos em postos de combustíveis em Divino das Laranjeiras (MG) e Central de Minas (MG), no Vale do Rio Doce.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo a Polícia Militar, a ocorrência começou quando um frentista de um posto relatou que o suspeito abasteceu uma motocicleta e fugiu sem pagar. Ao abastecer, ele pediu um picolé e, aproveitando a distração do atendente, acelerou o veículo e deixou o local. Configurando crime de estelionato.

Com as características do autor e da motocicleta, obtidas através de imagens de monitoramento, os militares iniciaram rastreamento e localizaram o suspeito na Rodovia MGC-381, em Central de Minas (MG).

Leia Mais

No momento da abordagem, os policiais constataram que ele praticava outro crime - um furto em um posto de combustíveis - e o prenderam em flagrante. Durante as buscas, a PM verificou ainda que o homem havia cometido outros dois furtos de produtos em estabelecimentos comerciais da cidade, cerca de 20 minutos antes.

De acordo com a corporação, todos os materiais levados nas ações foram recuperados. Os militares também identificaram que o suspeito já havia cometido um furto em São João do Manteninha (MG), em 14 de fevereiro, com os produtos também recuperados.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O homem foi preso pelos crimes de furto e estelionato e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

Tópicos relacionados:

minas-gerais pm policia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay