Assine
overlay
Início Gerais
ESPERANÇA

MG: buscas por irmãos desaparecidos no Parque do Caparaó entram no 3º dia

Equipes de Minas Gerais e Espírito Santo procuram jovens que saíram para trilha rumo ao Pico da Bandeira

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
25/02/2026 11:22

compartilhe

SIGA
x
Dois irmãos estão desaparecidos no Parque Nacional do Caparaó
Dois irmãos estão desaparecidos no Parque Nacional do Caparaó crédito: Wikimedia Commons/Reprodução

As buscas pelos dois irmãos desaparecidos no Parque Nacional do Caparaó, em Alto Caparaó (MG),  entraram no terceiro dia nesta quarta-feira (25/2). Os jovens ainda não foram localizados.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A operação envolve equipes do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), dos Corpos de Bombeiros de Minas Gerais e do Espírito Santo, além de voluntários. As buscas são realizadas em diferentes frentes, tanto pelo lado mineiro quanto pelo capixaba, em áreas onde já houve registros de pessoas perdidas.

De acordo com o ICMBio, aeronaves e drones permanecem de prontidão, mas o uso depende das condições do tempo. Cães farejadores também participam das buscas.

Leia Mais

Os irmãos desapareceram na madrugada de segunda-feira (23/2), por volta das 2h, depois de deixarem a área de acampamento Casa Queimada, no distrito de Pedra Menina (ES), com destino ao Pico da Bandeira. Eles não retornaram e familiares acionaram o ICMBio ainda no mesmo dia.

Desde então, equipes percorrem trilhas como as do Pico da Bandeira e do Pico do Cristal na tentativa de localizar os jovens. Na terça-feira (24/2), os trabalhos foram intensificados com reforço de bombeiros dos dois estados, além de servidores do parque e guias voluntários.

O Parque Nacional do Caparaó segue fechado nesta quarta-feira. A administração informou que a situação será avaliada diariamente e que novas decisões dependerão do andamento das buscas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Esta é a primeira ocorrência de desaparecimento registrada no parque em 2026. Nos anos de 2024 e 2025, não houve casos semelhantes com duração superior a 12 horas.

Tópicos relacionados:

bombeiros buscas desaparecidos minas-gerais policia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay