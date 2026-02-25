MG: buscas por irmãos desaparecidos no Parque do Caparaó entram no 3º dia

As buscas pelos dois irmãos desaparecidos no Parque Nacional do Caparaó, em Alto Caparaó (MG), entraram no terceiro dia nesta quarta-feira (25/2). Os jovens ainda não foram localizados.

A operação envolve equipes do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), dos Corpos de Bombeiros de Minas Gerais e do Espírito Santo, além de voluntários. As buscas são realizadas em diferentes frentes, tanto pelo lado mineiro quanto pelo capixaba, em áreas onde já houve registros de pessoas perdidas.

De acordo com o ICMBio, aeronaves e drones permanecem de prontidão, mas o uso depende das condições do tempo. Cães farejadores também participam das buscas.

Os irmãos desapareceram na madrugada de segunda-feira (23/2), por volta das 2h, depois de deixarem a área de acampamento Casa Queimada, no distrito de Pedra Menina (ES), com destino ao Pico da Bandeira. Eles não retornaram e familiares acionaram o ICMBio ainda no mesmo dia.

Desde então, equipes percorrem trilhas como as do Pico da Bandeira e do Pico do Cristal na tentativa de localizar os jovens. Na terça-feira (24/2), os trabalhos foram intensificados com reforço de bombeiros dos dois estados, além de servidores do parque e guias voluntários.

O Parque Nacional do Caparaó segue fechado nesta quarta-feira. A administração informou que a situação será avaliada diariamente e que novas decisões dependerão do andamento das buscas.

Esta é a primeira ocorrência de desaparecimento registrada no parque em 2026. Nos anos de 2024 e 2025, não houve casos semelhantes com duração superior a 12 horas.