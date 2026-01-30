Parque do Itacolomi reabre para visitação depois de dois anos

Após quase três anos com os portões fechados, o Parque Estadual do Itacolomi, localizado entre os municípios de Ouro Preto e Mariana, na Região Central do estado, voltará a receber visitantes a partir da primeira semana de fevereiro. Com um novo modelo de gestão, a unidade de conservação passa a oferecer novas experiências e melhorias.

O retorno da visitação ocorre após a implantação da concessão dos serviços de apoio ao uso público, firmada entre o Governo de Minas Gerais e a empresa Parquetur, com a gestão ambiental e institucional mantida sob responsabilidade do Instituto Estadual de Florestas (IEF). Fechado desde maio de 2023, o parque passou por obras, adequações estruturais e planejamento operacional para garantir uma reabertura organizada, segura e sustentável.

Considerado um dos patrimônios naturais e históricos do estado, o Parque Estadual do Itacolomi ocupa posição simbólica no horizonte de Ouro Preto e abriga ecossistemas típicos da Serra do Espinhaço, além de edificações históricas que remetem a diferentes ciclos de ocupação humana em Minas Gerais. A expectativa é que a retomada da visitação contribua para o fortalecimento do turismo regional e para a valorização do patrimônio ambiental.

O modelo de concessão adotado no Itacolomi integra o Programa de Concessão de Parques Estaduais, iniciativa do Governo de Minas voltada à ampliação da qualidade da visitação nas unidades de conservação. Pelo contrato, com vigência de 30 anos e iniciado em 2023, a Parquetur assume exclusivamente os serviços turísticos e operacionais de apoio à visitação, enquanto o parque permanece como bem público estadual.

Entre as atribuições da concessionária estão a recepção e o controle de acesso dos visitantes, a manutenção de trilhas e estruturas de uso público, a operação do estacionamento, serviços de alimentação e apoio à organização da visitação. Todas as ações são realizadas conforme os limites estabelecidos no plano de manejo da unidade.

O IEF segue como órgão gestor e poder concedente, responsável pela gestão ambiental e territorial, fiscalização, monitoramento ambiental, proteção da biodiversidade, preservação do patrimônio natural e cultural, além de ações de educação ambiental e prevenção e combate a incêndios florestais.

Segundo o diretor-executivo da Parquetur, Pedro Cleto, a reabertura marca uma nova fase para o parque. “O início da operação sob concessão da Parquetur representa um trabalho construído com planejamento, responsabilidade e diálogo com o poder público e com a sociedade. Nós queremos que a comunidade volte a abraçar o Parque e queremos que ele seja (re)inserido no trade turístico de Ouro Preto", afirma o executivo.

Ele ressalta que para isso, a empresa já está trabalhando para garantir que o uso público aconteça de forma organizada, segura e sustentável, valorizando seu patrimônio natural e cultural e gerando benefícios de longo prazo para a região.

O contrato de concessão prevê investimentos obrigatórios para qualificar a infraestrutura e os serviços oferecidos aos visitantes, sem aporte direto de recursos públicos. Entre as melhorias estão a reestruturação das áreas de recepção, a qualificação da sinalização e das trilhas, o aumento da segurança e do conforto durante a visitação e a manutenção contínua das áreas abertas ao público.

A proposta também busca estimular o turismo sustentável e gerar impactos positivos na economia local, incentivando a permanência dos visitantes por mais tempo na região, tradicionalmente associada ao turismo histórico.

Estrutura renovada e novos atrativos

Entre as principais mudanças estão os investimentos em infraestrutura e serviços ao visitante. As melhorias incluem requalificação das áreas de recepção, reforço na sinalização, manutenção das trilhas, aumento da segurança e maior conforto durante a visitação.

Além disso, a reabertura traz uma agenda renovada de experiências. Um dos destaques é o Roteiro do Chá, que resgata um capítulo pouco conhecido da história de Ouro Preto, quando a região foi produtora e exportadora de chá no século XIX. A atividade inclui visita ao Museu do Chá, na Fazenda São José do Manso, além de uma experiência sensorial com demonstrações de plantio, colheita e degustação, conectando história, cultura e gastronomia.

Para quem busca contato com a natureza e atividades ao ar livre, o parque reforça sua vocação para o ecoturismo. A trilha até o cume do Itacolomi, a 1.772 metros de altitude, segue como um dos principais atrativos, oferecendo uma das vistas panorâmicas mais conhecidas da região. Outra novidade é a implantação de um bike park, com trilha exclusiva para ciclistas, ampliando as opções para praticantes do ciclismo de montanha, ampliando as opções para quem busca atividades de aventura.

O lazer em família também ganhou atenção, com a implantação de um novo quiosque entre as duas principais lagoas do parque, criando um espaço voltado ao descanso e à contemplação da fauna e da flora locais.

Trilhas no Parque Estadual do Itacolomi Ane Souz/ Divulgação

Como acessar o parque

Com objetivo organizar o fluxo de visitantes, melhorar a experiência do público e reforçar a proteção de áreas ambientalmente sensíveis, evitando impactos negativos causados pelo uso desordenado, para acessar o parque é preciso adquirir ingressos pelo site oficial.



A tarifa custa de R$ 14,37 (meia) a R$ 28,75 (inteira), e moradores de Ouro Preto terão entrada gratuita. Para quem for de carro, o estacionamento custa R$ 20.

Outros parques

Além do Itacolomi, Minas Gerais tem outros 42 Parques Estaduais espalhados por todas as regiões do estado. Entre eles destacam: Parque Estadual Serra do Rola-Moça (com vistas panorâmicas e trilhas); Parque Estadual do Rio Preto (com cachoeiras e trilhas); Parque Estadual do Ibitipoca (famoso pela Janela do Céu) e Parque Estadual do Rio Doce (maior reserva de Mata Atlântica do estado).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Serviço

Parque Estadual do Itacolomi

Endereço: Rodovia BR-356, Km 98 – Bauxita, Ouro Preto (MG)

Funcionamento: de terça a domingo, das 7h às 17h

Ingressos: Entrada gratuita para moradores de Ouro Preto e taxa de R$ 14,37 (meia) R$ 28,75 (inteira) para visitantes de outras cidades

Estacionamento: R$ 20

Para mais informações: Parque do Itacolomi

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice