Pico do Itacolomi, no Parque Estadual do Itacolomi, entre Ouro Preto e Mariana

O Parque Estadual do Itacolomi, que fica entre Ouro Preto e Mariana, na Região Central de Minas Gerais, vai ficar temporariamente fechado para visitação, a partir de segunda-feira (1/1), para que sejam realizadas reformas e reparos nas vias de acesso ao local. De acordo com o Instituto Estadual de Florestas (IEF), as obras serão realizadas ao longo de todo o ano de 2024, e devem acabar no mesmo ano.

As vias de acesso ao parque precisarão passar por reformas depois de terem sido danificadas pelas fortes chuvas que caíram na região. O Centro de Visitantes, o Museu do Chá, a portaria, o credenciamento, os alojamentos, escritório, oficina, almoxarifado e toda a área de camping serão reformados. O dinheiro usado nas obras são provenientes da compensação minerária.

O Parque do Itacolomi foi concedido à iniciativa privada em dezembro de 2022, em leilão arrematado pelo licitante Parques Fundo de Investimento e Participações em Infraestrutura, representado pela credenciada FRAM Capital, pelo valor de R$ 3,5 milhões. A concessão vai se estender pelos próximos 30 anos, e a empresa vai começar a atuar depois da conclusão das obras.

A vencedora da licitação poderá obter lucros com a cobrança de ingressos, hospedagem, alimentação, comércio local e serviços turísticos em geral. A concessão faz parte do Programa de Concessão de Parques Estaduais (Parc), lançado em 2019 e coordenado pelo Instituto Estadual de Florestas (IEF) pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad).