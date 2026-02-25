Assine
Arquidiocese de BH lança campanha para vítimas das chuvas na Zona da Mata

Doações incluem alimentos, água, roupas e produtos de higiene; arrecadações seguem até 15 de março e também podem ser feitas via PIX

Quéren Hapuque
Quéren Hapuque
Repórter
25/02/2026 13:38

As doações arrecadadas serão encaminhadas aos municípios afetados e distribuídas pelas cúrias locais crédito: Arquidiocese BH/Divulgação

A Arquidiocese de Belo Horizonte (MG) lançou nesta quarta-feira (25/2) a campanha “Ação solidária: Juntos por Juiz de Fora e região”, em apoio às famílias atingidas pelas chuvas nas cidades de Juiz de Fora (MG) e Ubá (MG) e Matias Barbosa (MG), na Zona da Mata.

As doações arrecadadas serão encaminhadas aos municípios afetados e distribuídas pelas cúrias locais às famílias previamente mapeadas em situação de maior necessidade.

O arcebispo dom Walmor Oliveira de Azevedo destacou que as tragédias climáticas exigem reflexão e solidariedade. “Precisamos avançar neste sentido. Todos são ameaçados por essas tragédias, mas o risco maior está sobre os pobres. Possamos agora consolar os que enfrentam o luto e a angústia. Rezemos juntos e, solidariamente!”, afirmou. 

De acordo com o padre Roberto Rubens, a campanha começa nesta quarta-feira e deve seguir, inicialmente, até o dia 15 de março. Estão sendo arrecadados alimentos não perecíveis, água potável, roupas (em bom estado e limpas, prontas para uso), roupas de cama e banho, produtos de higiene pessoal e materiais de limpeza.

As entregas podem ser feitas na Rua Além Paraíba, 208, bairro Lagoinha, em Belo Horizonte, e na Catedral Cristo Rei, na Rua Campo Verde, 165, bairro Juliana. A Arquidiocese busca parceiros e transportadoras para viabilizar o envio das doações até as cidades da Zona da Mata.

Servas também arrecada doações

O  Serviço Social Autônomo (Servas) também está mobilizado para apoiar os municípios mineiros que tiveram situação de emergência ou estado de calamidade reconhecidos pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec-MG).

As doações podem ser feitas por meio de PIX (sosaguas@servas.org.br), com os valores convertidos em créditos para um cartão humanitário destinado às famílias afetadas. Também é possível contribuir com alimentos não perecíveis, água mineral, produtos de higiene pessoal e materiais de limpeza. Pelo site da campanha, há ainda a opção de doação via QR Code, cartão de crédito e agendamento de contribuições mensais.

Os valores arrecadados serão integralmente convertidos em cartões humanitários no valor de R$ 850,10 e vão permitir que cada família adquira os itens de que mais necessita.Além das doações financeiras, a sede do Servas funciona como ponto de arrecadação de alimentos não perecíveis, água mineral, produtos de higiene pessoal e limpeza, colchões e cobertores.

arquidiocese igreja-catolica juiz-de-fora religiao solidariedade uba zona-da-mata

