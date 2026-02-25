Assine
Diante de juízes da Suprema Corte, Trump critica sua sentença 'muito infeliz' sobre tarifas

25/02/2026 00:06

O presidente Donald Trump criticou nesta terça-feira (24) a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos que anulou suas tarifas globais, criticando a decisão diante de vários dos juízes que a apoiaram.

A sentença do supremo tribunal, publicada há quatro dias, foi "muito infeliz", disse Trump em seu discurso sobre o Estado da União no Congresso. 

Trump garantiu que os parceiros comerciais dos Estados Unidos estão interessados em "manter o acordo que já negociaram", pois ele tinha o poder de piorar ainda mais as coisas para eles.

dk-jz/mel/rpr

Tópicos relacionados:

comercio eua politica tarifas tribunal

