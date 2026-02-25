Assine
overlay
Início Gerais
CHUVA EM MINAS

Alerta em MG: todas as cidades do estado podem enfrentar chuva intensa

Aviso do Instituto Nacional de Meteorologia prevê chuva intensa nas 853 cidades de Minas Gerais ao longo desta sexta-feira (27/2). Saiba como se proteger

Publicidade
Carregando...
Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
25/02/2026 11:22

compartilhe

SIGA
x
Quatrocentas e duas cidades de Minas Gerais podem ser atingidas por chuvas intensas neste domingo (7/12)
Todas as cidades de Minas Gerais podem ser atingidas por chuvas intensas nos próximos dias crédito: Leandro Couri/EM/DA Press

Os 853 municípios de Minas Gerais podem ser atingidos por chuva intensa até sexta-feira (27/2), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O volume pode chegar a até 100 milímetros (mm) de chuva por dia, com ventos intensos de até 100km/h. Conforme a meteorologia, uma chuva de 100mm é considerada bastante forte. Cada milímetro de chuva corresponde a um litro de água por metro quadrado (m²).

De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1m². Por exemplo, se chover 50mm, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 50 litros de água.

Segundo o Inmet, o alerta amarelo, de perigo potencial, indica baixo risco de corte de energia elétrica, danos a plantações, queda de árvores e alagamentos, e é válido até o final do dia.

Leia Mais

Em caso de rajadas de vento, a recomendação é evitar abrigar-se debaixo de árvores pelo risco de queda e descargas elétricas. Também é aconselhável não estacionar veículos perto de torres de transmissão e placas de propaganda.

Um prédio desabou em Ubá (MG), na Zona da Mata-Redes Sociais
Um prédio desabou em Ubá (MG), na Zona da Mata Redes Sociais
Rua alagada em Ubá (MG), na Zona da Mata-Redes Sociais
Rua alagada em Ubá (MG), na Zona da Mata Redes Sociais
Rua alagada em Ubá (MG), na Zona da Mata-Redes Sociais
Rua alagada em Ubá (MG), na Zona da Mata Redes Sociais

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O que fazer em caso de chuva?

Em caso de chuva forte, a Defesa Civil recomenda que a população evite áreas de inundação, não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões, e não se abrigue ou estacione veículos embaixo de árvores.

 

Recomendações

  • Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
  • Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
  • Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
  • Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
  • Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Tópicos relacionados:

chuva meteorologia minas-gerais previsao-do-tempo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay