Alerta em MG: todas as cidades do estado podem enfrentar chuva intensa

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Os 853 municípios de Minas Gerais podem ser atingidos por chuva intensa até sexta-feira (27/2), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O volume pode chegar a até 100 milímetros (mm) de chuva por dia, com ventos intensos de até 100km/h. Conforme a meteorologia, uma chuva de 100mm é considerada bastante forte. Cada milímetro de chuva corresponde a um litro de água por metro quadrado (m²).

De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1m². Por exemplo, se chover 50mm, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 50 litros de água.

Segundo o Inmet, o alerta amarelo, de perigo potencial, indica baixo risco de corte de energia elétrica, danos a plantações, queda de árvores e alagamentos, e é válido até o final do dia.

Em caso de rajadas de vento, a recomendação é evitar abrigar-se debaixo de árvores pelo risco de queda e descargas elétricas. Também é aconselhável não estacionar veículos perto de torres de transmissão e placas de propaganda.

Um prédio desabou em Ubá (MG), na Zona da Mata Redes Sociais Rua alagada em Ubá (MG), na Zona da Mata Redes Sociais Rua alagada em Ubá (MG), na Zona da Mata Redes Sociais Voltar Próximo

O que fazer em caso de chuva?

Em caso de chuva forte, a Defesa Civil recomenda que a população evite áreas de inundação, não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões, e não se abrigue ou estacione veículos embaixo de árvores.

