BH terá mais chuva nesta quarta-feira (25/2)? Veja a previsão

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

A chuva não dá trégua a Belo Horizonte (MG) nessa terça-feira (24/2) nesta quarta-feira (25/2), segundo a Defesa Civil de BH.

Conforme a previsão, o dia é de céu encoberto a nublado com pancadas de chuva, acompanhadas de raios e rajadas de vento.

A temperatura mínima registrada nesta sexta-feira foi de 18,6°C, às 6h, na Estação Cercadinho, na Região Oeste, com sensação térmica de 18,1°C. A máxima pode chegar a 25°C e a umidade relativa do ar mínima fica em torno de 80%, à tarde.

De acordo com a Defesa Civil de BH, a média climatológica de precipitações é de 177,7 milímetros (mm) para cada regional em fevereiro.

Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1mm por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20mm, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.

Mínimas registradas por regional em 25/2

Barreiro: 19,1 °C, às 5h5.

Centro-Sul: 18,9 °C, às 6h20.

Oeste: 18,6 °C, com sensação térmica de 18,1°C, às 6h.

Pampulha: 19,4 °C, com sensação térmica de 22,2 °C, à 0h.

Venda Nova: 20,3°C, à 0h45h.

Acumulado de chuvas em BH até 5h30 de 25/2

Barreiro: 377,6 (212,5%)

Centro-Sul: 430,6 (242,3%)

Hipercentro: 268,6 (151,2%)

Leste: 380,4 (214,1%)

Nordeste: 342,2 (192,6%)

Noroeste: 363,4 (204,5%)

Norte: 328,4 (184,8%)

Oeste: 349,4 (196,6%)

Pampulha: 278 (156,4%)

Venda Nova: 294,4 (165,7%)

O que fazer em caso de chuva?

A Defesa Civil de BH recomenda que, em caso de chuva forte, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.

Recomendações