BH terá mais chuva nesta quarta-feira (25/2)? Veja a previsão
Algumas regionais de Belo Horizonte registraram mais do que o dobro da chuva esperada para todo o mês. Confira a previsão do tempo completa
A chuva não dá trégua a Belo Horizonte (MG) nessa terça-feira (24/2) nesta quarta-feira (25/2), segundo a Defesa Civil de BH.
Conforme a previsão, o dia é de céu encoberto a nublado com pancadas de chuva, acompanhadas de raios e rajadas de vento.
A temperatura mínima registrada nesta sexta-feira foi de 18,6°C, às 6h, na Estação Cercadinho, na Região Oeste, com sensação térmica de 18,1°C. A máxima pode chegar a 25°C e a umidade relativa do ar mínima fica em torno de 80%, à tarde.
De acordo com a Defesa Civil de BH, a média climatológica de precipitações é de 177,7 milímetros (mm) para cada regional em fevereiro.
Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1mm por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20mm, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.
Mínimas registradas por regional em 25/2
-
Barreiro: 19,1 °C, às 5h5.
-
Centro-Sul: 18,9 °C, às 6h20.
-
Oeste: 18,6 °C, com sensação térmica de 18,1°C, às 6h.
-
Pampulha: 19,4 °C, com sensação térmica de 22,2 °C, à 0h.
-
Venda Nova: 20,3°C, à 0h45h.
Acumulado de chuvas em BH até 5h30 de 25/2
- Barreiro: 377,6 (212,5%)
- Centro-Sul: 430,6 (242,3%)
- Hipercentro: 268,6 (151,2%)
- Leste: 380,4 (214,1%)
- Nordeste: 342,2 (192,6%)
- Noroeste: 363,4 (204,5%)
- Norte: 328,4 (184,8%)
- Oeste: 349,4 (196,6%)
- Pampulha: 278 (156,4%)
- Venda Nova: 294,4 (165,7%)
O que fazer em caso de chuva?
A Defesa Civil de BH recomenda que, em caso de chuva forte, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.
Recomendações
- Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
- Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
- Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
- Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
- Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).