PREVISÃO DO TEMPO

BH terá mais chuva nesta quarta-feira (25/2)? Veja a previsão

Algumas regionais de Belo Horizonte registraram mais do que o dobro da chuva esperada para todo o mês. Confira a previsão do tempo completa

Melissa Souza
25/02/2026 09:31 - atualizado em 25/02/2026 09:37

Chuva em BH
Belo Horizonte registra chuva forte e fica em estado e alerta para deslizamentos crédito: Edésio Ferreira/EM/DA Press

A chuva não dá trégua a Belo Horizonte (MG) nessa terça-feira (24/2) nesta quarta-feira (25/2), segundo a Defesa Civil de BH.

Conforme a previsão, o dia é de céu encoberto a nublado com pancadas de chuva, acompanhadas de raios e rajadas de vento.

A temperatura mínima registrada nesta sexta-feira foi de 18,6°C, às 6h, na Estação Cercadinho, na Região Oeste, com sensação térmica de 18,1°C. A máxima pode chegar a 25°C e a umidade relativa do ar mínima fica em torno de 80%, à tarde. 

De acordo com a Defesa Civil de BH, a média climatológica de precipitações é de 177,7 milímetros (mm) para cada regional em fevereiro.

Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1mm por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20mm, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.

Mínimas registradas por regional em 25/2

Acumulado de chuvas em BH até 5h30 de 25/2

  • Barreiro: 377,6 (212,5%)
  • Centro-Sul: 430,6 (242,3%)
  • Hipercentro: 268,6 (151,2%)
  • Leste: 380,4 (214,1%)
  • Nordeste: 342,2 (192,6%)
  • Noroeste: 363,4 (204,5%)
  • Norte: 328,4 (184,8%)
  • Oeste: 349,4 (196,6%)
  • Pampulha: 278 (156,4%)
  • Venda Nova: 294,4 (165,7%)

O que fazer em caso de chuva?

A Defesa Civil de BH recomenda que, em caso de chuva forte, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.

Recomendações

  • Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
  • Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
  • Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
  • Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
  • Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

bh chuva meteorologia previsao-do-tempo

