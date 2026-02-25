Assine
AÇÃO SOLIDÁRIA

Como ajudar as vítimas das chuvas na Zona da Mata? Veja como doar

Diante da tragédia, a solidariedade é fundamental; saiba o que doar e confira orientações sobre os pontos de coleta

Flor Sette Camara*
Flor Sette Camara*
Repórter
25/02/2026 12:38 - atualizado em 25/02/2026 12:51

Cidades de Minas Gerais enfrentam alagamentos severos após chuvas torrenciais, evidenciando a necessidade de doações para as vítimas. crédito: Reprodução da Internet/ WhatsApp

O número de mortes em decorrência das chuvas torrenciais que atingiram a Região da Zona da Mata, em Minas Gerais, entre esta segunda-feira (23/2) e terça-feira (24/2) chegou a 36 pessoas, segundo informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG).

Diante do cenário de tragédia e destruição, criou-se uma corrente de solidariedade, e diversas cidades organizam pontos de coleta para ajudar as famílias que perderam tudo nos alagamentos e deslizamentos de terra.

A Defesa Civil e grupos voluntários trabalham para centralizar o recebimento de donativos e garantir que a ajuda chegue rapidamente a quem mais precisa. Neste momento, a prioridade é atender às necessidades básicas de sobrevivência, como alimentação, hidratação e higiene pessoal, além de itens que ofereçam um mínimo de conforto para os desabrigados.

Para que a ajuda seja eficaz, é fundamental focar nos itens que são realmente úteis em situações de emergência, peças de roupa em mau estado ou alimentos que exigem preparo complexo acabam dificultando a logística de distribuição. A colaboração com produtos adequados acelera o socorro às vítimas.

O que doar para as vítimas das chuvas?

A lista de itens prioritários foi divulgada pelas equipes de resgate e assistência social que atuam diretamente nas áreas atingidas. Confira os produtos mais necessários:

  • Alimentos não perecíveis;

  • Água potável;

  • Material de limpeza;

  • Produtos de higiene pessoal;

  • Roupas e calçados em bom estado;

  • Colchões, cobertores e travesseiros.

Onde entregar as doações

Diversos locais oficiais e postos de confiança foram estabelecidos para receber as doações. Em Juiz de Fora, a prefeitura disponibilizou pontos oficiais de coleta de doação. Confira alguns locais:

  • Prédio Sede da PJF – Av. Brasil, 2001 – térreo

  • Casa da Mulher – Av. Garibaldi Campinhos, 169 – Vitorino Braga

  • Escola Municipal Murilo Mendes – Rua Dr. Leonel Jaguaribe, 240 – Alto Grajaú

  • Escola Municipal Professor Nilo Camilo Ayupe – Rua Almirante Barroso, 155 – Paineiras

  • Shopping Jardim Norte – Av. Brasil, 6345 – Mariano Procópio

  • Unimed Juiz de Fora – Av. Rio Branco, 2540

  • Emcasa – Av. Sete de Setembro, 975 – Costa Carvalho

  • IF Sudeste MG – Rua Bernardo Mascarenhas, 1283 – Bairro Fábrica

  • Escola Municipal Paulo Rogério dos Santos – Rua Cel. Quintão, 136 – Monte Castelo

  • Supermercados Bahamas – todas as lojas

  • Sindicato dos Bancários – Rua Batista de Oliveira, 745

  • Igreja Metodista em Bela Aurora – Rua Dr. Costa Reis, 380 – Ipiranga

  • UniAcademia – Rua Halfeld, 1.179 – Centro

  • Independência Shopping – Av. Presidente Itamar Franco, 3600 – Cascatinha

  • AACI – Rua Doutor Dias da Cruz, 487 – Nova Era

  • Secretaria Especial de Igualdade Racial – Av. Rio Branco, 2234 – Centro

  • Loja Maçônica – Rua Cândido Tostes, 212 – São Mateus

  • Mister Shopping – Rua Mr. Moore, 70 – Centro

  • Souza Gomes Imóveis – Av. Presidente Itamar Franco, 2.800 – São Mateus

  • Trade Hotel – Av. Presidente Itamar Franco, 3800 – Cascatinha

Já em Ubá, a Guarda Civil Municipal (GCM), também está recebendo doações das 7h às 23h:

  • R. Sete de Setembro - Centro.

Além dos pontos de coleta listados, existem vários outras organizações confiáveis que atuam diretamente na região atingida. Confirme se o local está ativo através dos canais oficiais da prefeitura de sua cidade ou da Defesa Civil para garantir que os suprimentos sejam entregues corretamente.

*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria

