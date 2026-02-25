Novo deslizamento liga alerta do Corpo de Bombeiros em Juiz de Fora

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Após mais um deslizamento no Bairro Parque Brunier, um dos mais atingidos pelos estragos das chuvas em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, o Corpo de Bombeiros organizou a retirada de pessoas da região, incluindo voluntários, para evitar acidentes. Enquanto realizava buscas, uma das bombeiras escorregou e precisou de ajuda para se desprender dos escombros, o que demonstra o perigo do terreno.

“São muitos voluntários. Mais de 40 horas de trabalho com o auxílio da comunidade”, afirmou o porta-voz do Corpo de Bombeiros, tenente Henrique Barcelos, agradecendo o apoio da população durante os resgates. Segundo ele, à essa altura, a corporação já conhece o terreno e seus riscos, mas todo cuidado é pouco.

O militar anunciou uma ampliação da área de segurança após o novo deslizamento criar um tumulto e uma bombeira civil ter escorregado, precisando de ajuda para sair do local. “Não podemos nos esquecer que nosso princípio aqui é a segurança. Por isso, vamos aumentar o perímetro de isolamento”, disse Barcelos.

Os bombeiros pediram o afastamento dos civis e que deixassem o isolamento do perímetro. Segundo a corporação, a continuação das buscas será feita com profissionais capacitados, portando EPI’s (Equipamento individual de Segurança) e as técnicas necessárias.

“É muito importante que o alarde e a emergência não virem pânico, por isso, deve ser feito pela nossa corporação, para que a gente tenha uma saída, se houver necessidade, por uma rota segura, todos em segurança”, alertou o porta-voz.

Com o auxílio da Polícia Militar, os bombeiros conduziram os presentes para um local mais seguro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro