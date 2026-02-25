Assine
CALAMIDADE EM MINAS

Novo deslizamento liga alerta do Corpo de Bombeiros em Juiz de Fora

Medidas de segurança precisaram ser tomadas para evacuar moradores e voluntários em um dos bairros mais atingidos pelas chuvas na cidade da Zona da Mata mineira

Fernanda Santiago*
Mateus Parreiras
Fernanda Santiago*
Repórter
Mateus Parreiras
Repórter
Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010).
25/02/2026 16:10

Um novo deslizamento de terra assustou os bombeiros e voluntários em Juiz de Fora
Deslizamento de terra nesta quarta-feira (25/2), no Bairro Parque Brunier, assustou os bombeiros e voluntários em Juiz de Fora crédito: Mateus Parreiras/EM/D.A. Press

Após mais um deslizamento no Bairro Parque Brunier, um dos mais atingidos pelos estragos das chuvas em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, o Corpo de Bombeiros organizou a retirada de pessoas da região, incluindo voluntários, para evitar acidentes. Enquanto realizava buscas, uma das bombeiras escorregou e precisou de ajuda para se desprender dos escombros, o que demonstra o perigo do terreno.

“São muitos voluntários. Mais de 40 horas de trabalho com o auxílio da comunidade”, afirmou o porta-voz do Corpo de Bombeiros, tenente Henrique Barcelos, agradecendo o apoio da população durante os resgates. Segundo ele, à essa altura, a corporação já conhece o terreno e seus riscos, mas todo cuidado é pouco. 

O militar anunciou uma ampliação da área de segurança após o novo deslizamento criar um tumulto e uma bombeira civil ter escorregado, precisando de ajuda para sair do local. “Não podemos nos esquecer que nosso princípio aqui é a segurança. Por isso, vamos aumentar o perímetro de isolamento”, disse Barcelos.

Os bombeiros pediram o afastamento dos civis e que deixassem o isolamento do perímetro. Segundo a corporação, a continuação das buscas será feita com profissionais capacitados, portando EPI’s (Equipamento individual de Segurança) e as técnicas necessárias.

“É muito importante que o alarde e a emergência não virem pânico, por isso, deve ser feito pela nossa corporação, para que a gente tenha uma saída, se houver necessidade, por uma rota segura, todos em segurança”, alertou o porta-voz.

Com o auxílio da Polícia Militar, os bombeiros conduziram os presentes para um local mais seguro.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro

