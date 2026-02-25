Policial penal morre soterrado em Juiz de Fora ao salvar vizinhos
Número de mortes na cidade já chega a 34; outras 25 pessoas segue desaparecidas no município da Zona da Mata
Um policial penal está entre as vítimas da tragédia em Juiz de Fora, na Zona da Mata. O corpo foi encontrado nesta quarta-feira (25/2) e identificado como Reinaldo Neiva Ferreira, de 36 anos. O número de mortes no município chegou a 34, enquanto 25 pessoas seguem desaparecidas.
Em nota, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp) e a Polícia Penal do estado lamentaram a perda. Segundo o comunicado, o policial morreu enquanto salvava vizinhos, entre eles, idosos, durante as fortes chuvas que assolaram a cidade, na segunda-feira (23/2).
Conforme as instituições, Reinaldo Neiva ingressou na carreira de policial penal em maio de 2017 e desde então era lotado na Penitenciária Ariosvaldo Campos Pires. Ele era natural de Juiz de Fora, casado e não tinha filhos.
A nota informa ainda que, depois de retirar os vizinhos do prédio, o policial retornou ao local para procurar outros moradores, momento em que houve o soterramento. O corpo foi encontrado na madrugada desta quarta.
"Sejusp e Polícia Penal de Minas Gerais se solidarizam com a esposa do policial penal, familiares, amigos, e com todos os colegas de trabalho, que lhe devotam profundo respeito por ter bravamente entregue sua vida para salvar pessoas", diz o comunicado.
O Sindicato dos Policiais Penais (Sindppen-MG) afirmou também que o velório de Reinaldo será realizado no Cemitério Parque da Saudade, no Bairro Santa Terezinha, em Juiz de Fora, nesta quarta. O velório começou às 12h, na Capela 4, enquanto o sepultamento está previsto para as 17h.