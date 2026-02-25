Policial penal morre soterrado em Juiz de Fora ao salvar vizinhos

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Um policial penal está entre as vítimas da tragédia em Juiz de Fora, na Zona da Mata. O corpo foi encontrado nesta quarta-feira (25/2) e identificado como Reinaldo Neiva Ferreira, de 36 anos. O número de mortes no município chegou a 34, enquanto 25 pessoas seguem desaparecidas.

Em nota, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp) e a Polícia Penal do estado lamentaram a perda. Segundo o comunicado, o policial morreu enquanto salvava vizinhos, entre eles, idosos, durante as fortes chuvas que assolaram a cidade, na segunda-feira (23/2).

Conforme as instituições, Reinaldo Neiva ingressou na carreira de policial penal em maio de 2017 e desde então era lotado na Penitenciária Ariosvaldo Campos Pires. Ele era natural de Juiz de Fora, casado e não tinha filhos.

A nota informa ainda que, depois de retirar os vizinhos do prédio, o policial retornou ao local para procurar outros moradores, momento em que houve o soterramento. O corpo foi encontrado na madrugada desta quarta.

"Sejusp e Polícia Penal de Minas Gerais se solidarizam com a esposa do policial penal, familiares, amigos, e com todos os colegas de trabalho, que lhe devotam profundo respeito por ter bravamente entregue sua vida para salvar pessoas", diz o comunicado.

O Sindicato dos Policiais Penais (Sindppen-MG) afirmou também que o velório de Reinaldo será realizado no Cemitério Parque da Saudade, no Bairro Santa Terezinha, em Juiz de Fora, nesta quarta. O velório começou às 12h, na Capela 4, enquanto o sepultamento está previsto para as 17h.