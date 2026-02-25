Sobe para 40 o número de mortes causadas pela chuva na Zona da Mata

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

O número de mortes causadas pela chuva que atingiu Juiz de Fora (MG) e Ubá (MG), na Zona da Mata, subiu para 40, conforme balanço do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), divulgado no início da tarde desta quarta-feira (25/2).

Em Juiz de Fora, havia a confirmação de 30 mortes até a manhã de hoje e mais quatro (nos bairros JK, Esplanada, Monte Castelo e Costa Carvalho) no início desta tarde. Segundo o levantamento dos bombeiros, até a tarde desta quarta, foram contabilizadas outras seis mortes em Ubá (MG).



Uma sétima morte foi contabilizada indiretamente em decorrência das chuvas, por eletrocussão.