Mais quatro corpos são encontrados soterrados em Juiz de Fora

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Mais quatro corpos soterrados foram encontrados em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata, pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG). Conforme balanço divulgado no início da tarde desta quarta-feira (25/2), o número de mortes passou de 30 para 34.

Segundo o levantamento dos bombeiros, até a tarde desta quarta, foram contabilizados 400 desalojados – pessoas que, por causa dos efeitos da chuva, precisaram desocupar suas casas e se deslocaram para casa de amigos ou parentes. Já o número de desabrigados – quando as pessoas precisam de abrigo público – é de 3 mil na cidade. Outras 25 estão desaparecidas.

De acordo com o CBMMG, há outras seis mortes em Ubá (MG), também na Zona da Mata, totalizando 40 vítimas na região.

Uma sétima morte em Ubá foi contabilizada indiretamente em decorrência das chuvas, por eletrocussão.

