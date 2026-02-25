Assine
LUTO

Juiz de Fora: Samu fixa ponto em cemitério para atender parentes de mortos

Muitas famílias em luto passam mal no cemitério municipal de Juiz de Fora (MG), onde pelo menos 30 pessoas morreram soterradas em decorrência de deslizamentos

Melissa Souza
25/02/2026 12:09

Samu faz o atendimento a familiares de vítimas da tragédia de juiz de Fora (MG), na Zona da Mata, na manhã desta quarta-feira (25/2)
Samu faz o atendimento a familiares de vítimas da tragédia de juiz de Fora (MG), na Zona da Mata, na manhã desta quarta-feira (25/2)

Após a tragédia das chuvas, o luto está nas ruas de Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata. O município soma 30 mortes em decorrência de deslizamentos e desabamentos na cidade, e 31 pessoas desaparecidas. Na manhã desta quarta-feira (25/2), familiares das vítimas passaram mal no cemitério municipal, no Bairro Poço Rico.

De acordo com a assessora de comunicação do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Sudeste (Cisdeste), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) faz o atendimento às famílias, que estão abaladas emocionalmente.

“Junto com a equipe do Cisdeste também tem a equipe da Força Nacional e uma equipe médica da Polícia Militar (PM), além de profissionais da prefeitura”, explica a assessora de comunicação do Cisdeste, Adriana Dabés.

De acordo com Dabés, muitas das pessoas passam mal no cemitério e, por isso, os profissionais montaram o ponto no local.

Como ajudar as vítimas em Juiz de Fora

Deslizamentos, alagamentos e estragos nas estruturas da cidade foram registrados após fortes chuvas
Deslizamentos, alagamentos e estragos nas estruturas da cidade foram registrados após fortes chuvas Governo de Minas/Divulgação
A Prefeitura e entidades parceiras montaram uma rede de solidariedade para apoiar as famílias desalojadas e desabrigadas. Os itens de maior necessidade no momento são água potável, alimentos não perecíveis, kits de higiene pessoal, roupas de cama e banho.

Pontos de Arrecadação

  • Defesa Civil (Prédio da Prefeitura): Avenida Brasil, 2.005, Centro. (24 horas)
  • Corpo de Bombeiros: Avenida Brasil, 3.405, Bairro Industrial.
  • Câmara Municipal de Juiz de Fora: Rua Halfeld, 955, Centro.
  • Unidades de Atenção Primária à Saúde (UAPS): Todas as unidades nos bairros estão recebendo donativos em horário comercial.
  • Paróquia de São Sebastião: Praça Hermenegildo Vilaça, s/n, Centro.

O que doar com prioridade

  • Água mineral e leite em pó;
  • Fraldas infantis e geriátricas;
  • Absorventes e sabonetes;
  • Colchões e cobertores em bom estado.

