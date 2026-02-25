Minas tem 3 das 10 cidades com mais pessoas em áreas de risco no país

Repórter no Núcleo de Criação Multimídia, onde atua na cobertura de projetos especiais e apresentadora da série "Sabia Não, Uai!", que explora a cultura mineira, além de outros conteúdos audiovisuais do Estado de Minas, Portal Uai e No Ataque.

As chuvas fortes que atingem Juiz de Fora desde segunda-feira (23/2) e deixaram mortos expõem uma vulnerabilidade estrutural do município da Zona da Mata de Minas Gerais. A cidade é a 9ª do Brasil com a maior população vivendo em áreas de risco de enchentes e deslizamentos, segundo dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).

O volume recorde de precipitações encontrou um cenário em que 23,7% da população local está sujeita a desastres geo-hidrológicos.

Minas Gerais no epicentro da vulnerabilidade

O estado concentra três dos dez municípios brasileiros com a maior população vivendo sob ameaça de enchentes, deslizamentos e inundações. Belo Horizonte ocupa o 4º lugar no ranking nacional, com mais de 389 mil pessoas vivendo em zonas de perigo. Logo atrás, em 7º lugar, aparece Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de BH, com quase 180 mil moradores vulneráveis.

Fechando a lista estadual no ranking do Brasil está Juiz de Fora, na nona posição. Dos 540.756 habitantes do município, quase 129 mil estão em áreas de risco.

Belo Horizonte: 4º lugar nacional (389.218 mil pessoas sob risco)

Ribeirão das Neves: 7º lugar nacional (179.314 mil pessoas sob risco)

Juiz de Fora: 9º lugar nacional (128.946 mil pessoas sob risco).

O estado concentra três dos dez municípios brasileiros com a maior população vivendo sob riscos geo-hidrológicos. Arte/EM/D.A Press

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tragédia

A Zona da Mata mineira registrou o fevereiro mais chuvoso de sua história com 584 mm em volume de precipitação, levando a prefeitura de Juiz de Fora a decretar estado de calamidade pública. Até o momento a tragédia contabiliza 46 mortes, sendo 40 em Juiz de Fora e as outras em Ubá, cidade vizinha. Uma sétima morte foi contabilizada indiretamente em decorrência das chuvas, por eletrocussão.