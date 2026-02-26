Assine
DE OLHO NO CÉU

BH segue em alerta para chuvas fortes; saiba o que fazer

Capital pode registrar até 50mm de chuva, com raios e rajadas de vento de 50km/h; Inmet emite alerta de chuva para todo o estado

26/02/2026 10:35 - atualizado em 26/02/2026 10:46

Capital mineira registra fortes chuvas na manhã desta quarta-feira (13/11)
Evite contato com a água: há risco de contaminação e de choque elétrico crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

Após os volumes elevados de chuva registrados em Belo Horizonte nos últimos dias, a capital permanece sob alerta para novas precipitações, com previsão de pancadas de chuva, raios e rajadas de vento que podem chegar a 50km/h ao longo desta quinta-feira (26/2) até as 8h desta sexta  (27/2), segundo a Defesa Civil municipal.

Conforme a previsão, o dia é de céu nublado com chuvas e rajadas de vento ocasionais a qualquer hora, que podem vir acompanhadas de raios a partir da tarde. De acordo com a Defesa Civil, também há previsão de volumes entre 30 e 50mm, com risco de raios e rajadas de vento de cerca de 50km/h.

Risco geológico


Em virtude dos volumes de chuva registrados nas últimas horas e da previsão de continuidade das precipitações, a Defesa Civil mantém alerta de risco geológico forte nas regionais Leste, Nordeste, Noroeste, Norte, Oeste, Pampulha e Venda Nova, da capital, até a próxima segunda-feira (2/3).

O risco forte é caracterizado por acumulado de 70 mm em 72 horas, enquanto o risco moderado considera 50 mm em 48 horas. A orientação é de que moradores redobrem a atenção para sinais como trincas nas paredes, rachaduras no solo, inclinação de árvores e postes, além de possíveis quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.

Acumulado de chuvas nas últimas 12 horas, até as 6h30 desta quinta-feira (26/2)

  • Barreiro: 0,4 mm (0,2%)
  • Centro-Sul: 2,7 mm (1,5%)
  • Hipercentro: 0,8 mm (0,5%)
  • Leste: 0,2 mm (0,1%)
  • Nordeste: 1,0 mm (0,6%)
  • Noroeste: 2,0 mm (1,1%)
  • Norte: 0,2 mm (0,1%)
  • Oeste: 1,2 mm (0,7%)
  • Pampulha: 1,8 mm (1,0%)
  • Venda Nova: 1,2 mm (0,7%)

A média climatológica de fevereiro é de 177,7 mm. 

O que fazer em caso de chuva?

  • Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
  • Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
  • Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
  • Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
  • Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Sinais de que deslizamentos podem acontecer

  • Trincas nas paredes
  • Água empoçando no quintal.
  • Portas e janelas emperrando.
  • Rachaduras no solo.
  • Água minando da base do barranco.
  • Inclinação de postes ou árvores.
  • Muros e paredes estufados.
  • Estalos.

Recomendações

  • Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos.
  • Coloque calhas no telhado da sua casa.
  • Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.
  • Não jogue lixo ou entulho na encosta.
  • Não despeje esgoto nos barrancos.
  • Não faça queimadas. 

Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199. Uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço é gratuito. 

A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Facebook, X e pelo canal público do Telegram, no endereço defesacivilbh.

