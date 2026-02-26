BH segue em alerta para chuvas fortes; saiba o que fazer

Após os volumes elevados de chuva registrados em Belo Horizonte nos últimos dias, a capital permanece sob alerta para novas precipitações, com previsão de pancadas de chuva, raios e rajadas de vento que podem chegar a 50km/h ao longo desta quinta-feira (26/2) até as 8h desta sexta (27/2), segundo a Defesa Civil municipal.

Conforme a previsão, o dia é de céu nublado com chuvas e rajadas de vento ocasionais a qualquer hora, que podem vir acompanhadas de raios a partir da tarde. De acordo com a Defesa Civil, também há previsão de volumes entre 30 e 50mm, com risco de raios e rajadas de vento de cerca de 50km/h.

Risco geológico



Em virtude dos volumes de chuva registrados nas últimas horas e da previsão de continuidade das precipitações, a Defesa Civil mantém alerta de risco geológico forte nas regionais Leste, Nordeste, Noroeste, Norte, Oeste, Pampulha e Venda Nova, da capital, até a próxima segunda-feira (2/3).

O risco forte é caracterizado por acumulado de 70 mm em 72 horas, enquanto o risco moderado considera 50 mm em 48 horas. A orientação é de que moradores redobrem a atenção para sinais como trincas nas paredes, rachaduras no solo, inclinação de árvores e postes, além de possíveis quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.

Acumulado de chuvas nas últimas 12 horas, até as 6h30 desta quinta-feira (26/2)

Barreiro: 0,4 mm (0,2%)

Centro-Sul: 2,7 mm (1,5%)

Hipercentro: 0,8 mm (0,5%)

Leste: 0,2 mm (0,1%)

Nordeste: 1,0 mm (0,6%)

Noroeste: 2,0 mm (1,1%)

Norte: 0,2 mm (0,1%)

Oeste: 1,2 mm (0,7%)

Pampulha: 1,8 mm (1,0%)

Venda Nova: 1,2 mm (0,7%)

A média climatológica de fevereiro é de 177,7 mm.

O que fazer em caso de chuva?

Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.

Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.

Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.

Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.

Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Sinais de que deslizamentos podem acontecer

Trincas nas paredes

Água empoçando no quintal.

Portas e janelas emperrando.

Rachaduras no solo.

Água minando da base do barranco.

Inclinação de postes ou árvores.

Muros e paredes estufados.

Estalos.

Recomendações

Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos.

Coloque calhas no telhado da sua casa.

Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.

Não jogue lixo ou entulho na encosta.

Não despeje esgoto nos barrancos.

Não faça queimadas.

Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199. Uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço é gratuito.

A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Facebook, X e pelo canal público do Telegram, no endereço defesacivilbh.