Tempo em BH: chuva continua nesta quinta-feira (26/2)? Veja a previsão
Previsão indica chuva ao longo do dia e Defesa Civil mantém alerta para risco geológico na capital
A semana tem sido chuvosa em Belo Horizonte e a água não vai dar trégua nesta quinta-feira (26/2). A previsão meteorológica indica que o dia será de céu encoberto a nublado, com pancadas de chuva acompanhadas de raios e rajadas de vento. De acordo com a Defesa Civil, a temperatura mínima foi de 19,2 °C, a máxima estimada é de 27 °C e a umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 80% à tarde. A expectativa é de chuva forte e acumulado significativo ao longo do dia.
Temperaturas mínimas registradas por regional
Barreiro: 19,7 °C, às 5h35.
Centro-Sul: 19,7 °C, às 5h05.
Oeste: 19,2 °C, com sensação térmica de 16,6 °C, às 6h.
Pampulha: 20,6 °C, com sensação térmica de 22,0 °C, às 6h.
Venda Nova: 20,7 °C, às 5h55.
Risco geológico
Em virtude dos volumes de chuva registrados nas últimas horas e da previsão de continuidade das precipitações, a Defesa Civil mantém alerta de risco geológico forte nas regionais Leste, Nordeste, Noroeste, Norte, Oeste, Pampulha e Venda Nova, na capital, até a próxima segunda-feira (2/3).
O risco forte é caracterizado por acumulado de 70 mm em 72 horas, enquanto o risco moderado considera 50 mm em 48 horas. A orientação é que moradores redobrem a atenção para sinais como trincas nas paredes, rachaduras no solo, inclinação de árvores e postes, além de possíveis quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.
Como fica o tempo em Minas?
Em Minas Gerais, a quinta-feira também será marcada por tempo instável. As condições atmosféricas permanecem favoráveis para céu nublado, com chuva a qualquer hora, em todas as regiões do estado.
Uma área de baixa pressão no litoral da Região Sudeste mantém um canal de umidade entre a Amazônia e as regiões Centro-Oeste e Sudeste, favorecendo a persistência das precipitações. O cenário é semelhante ao observado durante episódios da Zona de Convergência do Atlântico Sul, com vários dias consecutivos de chuva e volumes expressivos registrados em diferentes municípios mineiros.
Acumulado de chuvas nas últimas 12 horas, até as 6h30 desta quinta-feira (26/2)
- Barreiro: 0,4 mm (0,2%).
- Centro-Sul: 2,7 mm (1,5%).
- Hipercentro: 0,8 mm (0,5%).
- Leste: 0,2 mm (0,1%).
- Nordeste: 1,0 mm (0,6%).
- Noroeste: 2,0 mm (1,1%).
- Norte: 0,2 mm (0,1%).
- Oeste: 1,2 mm (0,7%).
- Pampulha: 1,8 mm (1,0%).
- Venda Nova: 1,2 mm (0,7%).
A média climatológica de fevereiro é de 177,7 mm.
O que fazer em caso de chuva?
- Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
- Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
- Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
- Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
- Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).
- Sinais de que deslizamentos podem acontecer
Trincas nas paredes.
- Água empoçando no quintal.
- Portas e janelas emperrando.
- Rachaduras no solo.
- Água minando da base do barranco.
- Inclinação de postes ou árvores.
- Muros e paredes estufados.
- Estalos.
Recomendações
- Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos.
- Coloque calhas no telhado da sua casa.
- Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.
- Não jogue lixo ou entulho na encosta.
- Não despeje esgoto nos barrancos.
- Não faça queimadas.
Emissão de alertas
Os moradores de Belo Horizonte podem receber alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199. Uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço é gratuito.
A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Facebook, X e pelo canal público do Telegram, no endereço defesacivilbh.