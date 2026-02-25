Alerta de chuvas: como montar um kit de emergência para sua família

Diante do alerta vermelho de "grande perigo" emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para a região Sudeste e parte do Paraná, a preparação se torna necessária. Com a previsão de chuvas intensas, alagamentos e deslizamentos, especialmente em áreas de risco, ter um kit de emergência pronto pode ser decisivo para a segurança de sua família.

A organização antecipada de suprimentos essenciais garante que, em uma eventual necessidade de evacuação rápida, você não perca tempo procurando itens básicos. A ideia é ter tudo à mão para subsistir de forma autônoma por pelo menos 72 horas, período que as equipes de resgate podem levar para chegar a locais mais afetados.

Montar uma mochila ou uma caixa de fácil transporte é a forma mais prática de manter tudo organizado. O conteúdo deve ser pensado para cobrir necessidades de hidratação, alimentação, saúde, comunicação e segurança pessoal, priorizando sempre o que é indispensável.

O que não pode faltar no seu kit de emergência

Separar os itens por categoria facilita a montagem e o uso em uma situação de crise. A lista abaixo serve como um guia básico, que deve ser adaptado à realidade de cada família.

Documentos essenciais: cópias plastificadas ou digitalizadas em um pen drive de RG, CPF, certidão de nascimento, passaporte, comprovante de residência e documentos do veículo. Inclua também uma quantia de dinheiro em espécie.

Água e alimentos: uma quantidade significativa de água potável por pessoa, para um período de três dias. Opte por alimentos não perecíveis, prontos para consumo e que não exijam refrigeração ou cozimento, como barras de cereal, biscoitos e enlatados.

Kit de primeiros socorros: curativos de diferentes tamanhos, gaze, esparadrapo, antissépticos, analgésicos e qualquer medicação de uso contínuo que um membro da família utilize, com receita médica se possível.

Ferramentas e iluminação: lanternas com pilhas extras, um apito para pedir ajuda e um canivete multifuncional.

Higiene pessoal: sabonete, álcool em gel, lenços umedecidos, papel higiênico, escova e creme dental são itens importantes para manter a saúde e o bem-estar.

Guarde o kit em um local de fácil acesso e conhecido por todos os moradores da casa, como perto da porta de saída ou na garagem. Revise os itens a cada seis meses para verificar a validade de alimentos, medicamentos e a carga das pilhas.

Lembre-se de personalizar o kit de acordo com as necessidades específicas de sua família. Se houver bebês, inclua fraldas, leite em pó e mamadeiras. Para animais de estimação, separe ração, água e uma coleira extra.

