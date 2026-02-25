Chuva em Ubá derrubou ponte que dava acesso a canil com 400 animais

As chuvas que castigaram a cidade de Ubá (MG), na Zona da Mata, dessa segunda-feira (23/2) resultaram na interdição de 12 pontes. Dentre elas, quatro foram completamente destruídas. Os dados são da Defesa Civil do município.

Entre elas uma que levava diretamente ao canil e clínica veterinária Sociedade Ubaense de Proteção aos Animais e à Saúde Humana (Supash-Ubá), na zona rural da cidade, o que tem impedido que os animais que necessitam de atendimento cheguem até a unidade.

Perto da clínica havia um dique que fazia o controle da represa. Ele se rompeu e levou a estrada que dava acesso ao hospital veterinário, o que isolou a instituição e tem dificultado o acesso ao local através de carros.

Para que os atendimentos não fossem interrompidos, as pessoas têm passado pela água para levar os animais para serem tratados pela clínica. Em uma dessas consultas, um pitbull com fratura exposta teve que ser carregado pelos braços sobre uma ponte de madeira, em decorrência da impossibilidade do acesso por carros.

Além disso, o caminhão usado para fazer a castração pela cidade ficou com as rodas do lado esquerdo tombadas para dentro da cratera, com o risco de cair no buraco.

O veículo usado para a castração ficou com as rodas do lado esquerdo tombadas para dentro da cratera Redes Sociais / Reprodução

A estrutura do prédio não foi afetada pelas chuvas. O isolamento da clínica também fez com que a unidade de atendimento tenha dificuldade de descartar o lixo hospitalar produzido nas consultas.

A ONG, criada em 1999, faz mais de 30 atendimentos gratuitos diários (entre consultas clínicas e castrações). Ela tem parceria com a prefeitura para manter um canil com 400 animais.

Estado de calamidade pública

A tragédia que atinge Ubá ocorre em meio a um cenário crítico em toda a Zona da Mata. Em Juiz de Fora, cidade mais afetada, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais confirmou, na tarde desta quarta-feira (25/2), a localização de mais seis corpos, elevando para 40 o número de mortos. Em Ubá, são seis óbitos. Ao todo, 109 bombeiros atuam nas buscas por 20 desaparecidos nas duas cidades.

Em Juiz de Fora, mais de 3 mil pessoas estão desabrigadas devido ao isolamento de áreas de risco e cerca de 400 perderam totalmente suas casas. Em Ubá, 178 moradores ficaram desalojados e 26 estão desabrigados por medida de segurança. As duas prefeituras decretaram estado de calamidade pública após deslizamentos de terra, desabamentos e alagamentos em diversos bairros.

*Estagiário sob supervisão do subeditor Gabriel Felice