TRAGÉDIA NA ZONA DA MATA

Vídeo: água invade hospital em Juiz de Fora após forte chuva

No Hospital de Pronto-Socorro estão instalados cômodos administrativos, como refeitório e almoxarifado, e os funcionários foram evacuados a tempo

25/02/2026 23:29

Unidade de saúde foi invadida pela água na noite desta quarta-feira (25)
Unidade de saúde em Juiz de Fora foi invadida pela água na noite desta quarta-feira (25/2) crédito: Reprodução

Uma forte chuva voltou a cair em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata, na noite desta quarta-feira (25/2), alagando ruas e avenidas. O subsolo do Hospital de Pronto-Socorro (HPS) foi tomado pela água.

No local estão instalados cômodos administrativos, como refeitório e almoxarifado, e os funcionários foram evacuados a tempo, segundo informações da prefeitura, que ressaltou ainda que o alagamento não causou impacto nos atendimentos.

Entre os locais alagados estão o Largo do Riachuelo e a Rua Marechal Deodoro, no Centro; a Avenida JK, na entrada do Bairro Cidade do Sol; a Rua Água Limpa, no Bairro Santa Luzia; a Rua Octavio Malvaccini, na Zona Oeste da cidade; a Rua Benjamim Guimarães, no Bairro Democrata; a Avenida Rio Branco, na altura do Bairro Bom Pastor, na Zona Sul; e a Avenida Brasil, no Bairro Mariano Procópio.

Os alagamentos impedem a circulação de veículos e causam congestionamentos em diferentes pontos da cidade. A ponte Vermelha, que atravessa o Rio Paraibuna, foi fechado preventivamente por agentes de trânsito devido à elevação do nível das águas do Rio Paraibuna. 

Entre as 16h e as 22h desta quarta-feira (25/2), Juiz de Fora registrou 106,7 milímetros de chuva, de acordo com a prefeitura. Para se ter uma ideia, a média histórica para o mês de fevereiro na cidade é de 170,3 mm.

A chuva forte que atingiu, e segue atingindo a Zona da Mata mineira, provocou a morte de ao menos 48 pessoas, sendo 42 em Juiz de Fora e seis em Ubá. A informação é do balanço emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais às 21h21 desta quarta-feira (25/2). A corporação informou também que 17 pessoas seguem desaparecidas em Juiz de Fora e duas em Ubá. 

