Assine
overlay
Início Gerais
DESASTRE CLIMÁTICO

Zona da Mata: Governo de MG pede colaboração de moradores de áreas de risco

Zema e Simões ressaltaram que a população deve levar os alertas emitidos pela Defesa Civil a sério e sair imediatamente de imóveis ameaçados

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
25/02/2026 20:19

compartilhe

SIGA
x
O Bairro Parque Burnier, na Zona Leste de Juiz de Fora na Zona da Mata, foi a área mais atingidas pelas fortes chuvas
O Bairro Parque Burnier, na Zona Leste de Juiz de Fora, foi a área mais atingida pelas fortes chuvas crédito: Mateus Parreiras/EM/D.A. Press

Em uma entrevista coletiva concedida na tarde desta quarta-feira (25/2) em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata, o governador de Minas, Romeu Zema (Novo), e o vice Mateus Simões (PSD) pediram que a população das cidades atingidas pelo temporal da última segunda-feira (23/2) colabore para evitar novas tragédias. "As famílias que estão nas áreas de encostas devem sair dessas áreas", disse Simões. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O vice-governador destacou que a previsão para a região é de mais chuva para os próximos dias e pediu que a população leve a sério os avisos emitidos pelas autoridades. Segundo Simões, os alertas da Defesa Civil demandam "ações imediatas" de evacuação.

Leia Mais

Além dos perigos imediatos provocados pela instabilidade das encostas, o governo do estado também pediu a colaboração da população na prevenção de doenças infecciosas, como dengue e chikungunya, que costumam se proliferar em regiões atingidas por enchentes. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Por isso, o Executivo estadual não descarta a possibilidade de que, além de Juiz de Fora, Ubá e Matias Barbosa, também localizados na Zona da Mata e seriamente danificados pelo temporal, possam enfrentar aumentos de casos dessas enfermidades nos próximos dias. 

Tópicos relacionados:

chikungunya defesa-civil dengue mateus-simoes romeu-zema

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay