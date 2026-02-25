Zona da Mata: Governo de MG pede colaboração de moradores de áreas de risco

Em uma entrevista coletiva concedida na tarde desta quarta-feira (25/2) em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata, o governador de Minas, Romeu Zema (Novo), e o vice Mateus Simões (PSD) pediram que a população das cidades atingidas pelo temporal da última segunda-feira (23/2) colabore para evitar novas tragédias. "As famílias que estão nas áreas de encostas devem sair dessas áreas", disse Simões.

O vice-governador destacou que a previsão para a região é de mais chuva para os próximos dias e pediu que a população leve a sério os avisos emitidos pelas autoridades. Segundo Simões, os alertas da Defesa Civil demandam "ações imediatas" de evacuação.

Além dos perigos imediatos provocados pela instabilidade das encostas, o governo do estado também pediu a colaboração da população na prevenção de doenças infecciosas, como dengue e chikungunya, que costumam se proliferar em regiões atingidas por enchentes.

Por isso, o Executivo estadual não descarta a possibilidade de que, além de Juiz de Fora, Ubá e Matias Barbosa, também localizados na Zona da Mata e seriamente danificados pelo temporal, possam enfrentar aumentos de casos dessas enfermidades nos próximos dias.