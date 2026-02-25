Calamidade na Zona da Mata: veja quem são as vítimas das chuvas

A chuva forte que atingiu, e segue atingindo a Zona da Mata mineira, provocou a morte de ao menos 48 pessoas, sendo 42 em Juiz de Fora e seis em Ubá. A informação é do balanço emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais às 21h21 desta quarta-feira (25/2). A corporação informou também que 17 pessoas seguem desaparecidas em Juiz de Fora e duas em Ubá.

Nas redes sociais, perfis pessoais, institucionais, organizacionais e de jornalismo local lamentam as mortes. Oficialmente, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou, às 19h45 desta quarta, que os 42 corpos chegaram ao Posto Médico-Legal de Juiz de Fora, dos quais 33 foram identificados e 30 liberados.

Em Ubá, município da Zona da Mata mineira que também tem sido gravemente afetado pelos temporais, a PCMG confirmou que seis corpos chegaram ao Posto Médico-Legal. Todos foram identificados.

Quem são as vítimas?





1. Bernardo Lopes Dutra

Estudante do 7º ano do Colégio de Aplicação João XXIII e aluno do Centro de Futebol Zico Juiz de Fora. Tinha 11 anos e era conhecido como “Tomatinho”. A morte dele foi confirmada pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). “Estamos prestando todo o apoio possível à família e organizando o acolhimento necessário aos nossos estudantes e profissionais”, afirmou Felipe Bastos, diretor do Colégio de Aplicação João XXIII.





“Com todo nosso carinho, levaremos para sempre as boas memórias com nosso querido craque, que, junto com sua família, nos inspira a sermos cada dia melhores”, escreveu o Centro de Futebol Zico Juiz de Fora.

Estudante do 7º ano do Colégio de Aplicação João XXIII e aluno do Centro de Futebol Zico Juiz de Fora. Tinha 11 anos e era conhecido como Reprodução/Arquivo pessoal

2. Reinaldo Neiva Ferreira

Reinaldo era policial penal e tinha 36 anos. Em nota, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp) e a Polícia Penal do estado lamentaram a perda. Segundo o comunicado, o policial morreu enquanto salvava vizinhos, entre eles, idosos.

Reinaldo era policial penal e tinha 36 anos. Em nota, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp) e a Polícia Penal do estado lamentaram a perda Reprodução/Arquivo pessoal

3. Jaqueline de Fátima Theodoro Vicente

Jaqueline tinha 33 anos e chegou a ser resgatada com vida dos escombros, mas não resistiu. Ela estava soterrada e com as pernas presas a pedras. Segundo moradores, Jaqueline passou cerca de 15 horas soterrada, pedindo socorro. Ela tinha dois filhos. (Com informações de Folhapress).

Jaqueline tinha 33 anos e chegou a ser resgatada com vida dos escombros, mas não resistiu e morreu no hospital Reprodução/Arquivo pessoal

4. Neide Aparecida Teodoro Vicente

Neide tinha 57 anos e trabalhava na equipe de limpeza do Hospital Monte Sinai, que lamentou a morte dela.

Neide tinha 57 anos e trabalhava na equipe de limpeza do Hospital Monte Sinai, que lamentou a morte dela. Reprodução/Arquivo pessoal





5. Carla da Silva Teixeira

Carla era tutora do Centro de Educação a Distância da UFJF. “Carla foi uma excelente profissional, dedicada e comprometida com a formação dos cursistas, sendo muito querida por colegas e alunos. Sua alegria, generosidade e alto astral marcaram profundamente todos aqueles que tiveram a oportunidade de conviver e trabalhar ao seu lado”, manifesta a coordenadora do Curso de Especialização em Mídias em Educação, Janaina Nunes.





6. Kaleb Marques Reis dos Santos

Tinha 13 anos. Morte confirmada pela Escola Estadual Batista de Oliveira, onde ele estudava. A instituição suspendeu as aulas até sexta-feira (27/2).





7. Ramom Rafael Araújo de Almeida

Tinha 13 anos. Morte confirmada pela Escola Estadual Batista de Oliveira, onde ele estudava. A instituição suspendeu as aulas até sexta-feira (27/2).





8. Joyce Garcia

Morte confirmada pela Escola Estadual Batista de Oliveira, onde ela estudava. “Ela foi uma pessoa amada e deixa lembranças que permanecerão para sempre em nossos corações. Que Deus dê força e consolo aos familiares e amigos neste momento difícil”, escreveu a instituição.

9- Maitê Cecília Pereira Fernandes

Tinha 5 anos. Morte informada pela Escola Municipal Vereador Raymundo Hargreaves, onde ela estudava.

Tinha 5 anos. Morte informada pela Escola Municipal Vereador Raymundo Hargreaves, onde ela estudava Reprodução/Arquivo pessoal





10- Arthur Rafael de Oliveira Machado

Tinha 5 anos. Morte informada pela Escola Municipal Vereador Raymundo Hargreaves, onde ele estudava.





11- Miguel Carlos da Silva Machado

Tinha 7 anos. Morte informada pela Escola Municipal Vereador Raymundo Hargreaves, onde ele estudava.





12- Rosimeire do Carmo de Oliveira Souza,

Tinha 43 anos. Mãe das vítimas Arthur e Miguel.





13- Liana Martins de Paula

Morte informada pelo Sindicato dos Bancários de Juiz de Fora e Sul de Minas. “A bancária, sua mãe, Iara, e a irmã, Ivana, estavam em casa no bairro Costa Carvalho, região leste da cidade, na madrugada de segunda para terça quando a residência foi afetada pelas fortes chuvas e elas não conseguiram sair”, informou a entidade.

De acordo com o sindicato, que lamentou a morte de Liana e família, a bancária trabalhava na Caixa, na Agência Halfeld. “Dedicada e com uma carreira promissora, Liana deixará saudade entre seus colegas de agência”, escreveu a entidade. A Associação Propagadora da Música também lamentou a morte das três. Iara e Liana eram alunas de canto e da oficina de percussão.

Morte informada pelo Sindicato dos Bancários de Juiz de Fora e Sul de Minas. A mãe, Iara, e a irmã, Ivana, também morreram Reprodução/Arquivo pessoal

14- Ivana Martins de Paula

A morte dela foi confirmada pelo Sindicato dos Bancários de Juiz de Fora e Sul de Minas e pela Associação Propagadora da Música. “É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Iara Martins de Paula, Liana Martins de Paula e Ivana Martins de Paula , vítimas das trágicas ocorrências em nossa cidade. Iara e Liana eram nossas alunas de canto e na oficina de percussão. Neste momento de imensa dor, expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, desejando que encontrem conforto e força para enfrentar essa perda irreparável”, escreveu a Associação Propagadora da Música.





15- Iara Martins de Paula

A morte dela foi confirmada pelo Sindicato dos Bancários de Juiz de Fora e Sul de Minas e pela Associação Propagadora da Música. “É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Iara Martins de Paula, Liana Martins de Paula e Ivana Martins de Paula, vítimas das trágicas ocorrências em nossa cidade. Iara e Liana eram nossas alunas de canto e na oficina de percussão. Neste momento de imensa dor, expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, desejando que encontrem conforto e força para enfrentar essa perda irreparável”, escreveu a Associação Propagadora da Música.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Matéria em atualização