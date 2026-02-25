Volta a chover forte em Juiz de Fora, que registra novos alagamentos
Diferentes pontos da cidade, inclusive na área central, estão inundadas. Prefeitura pede que as pessoas não saiam de casa
Voltou a chover forte em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata, na noite desta quarta-feira (25/2). De acordo com a prefeitura, as precipitações já causam alagamentos em diferentes pontos da cidade. O poder público municipal orienta a população a não transitar pelas ruas neste momento.
Entre os locais alagados estão o Largo do Riachuelo e a Rua Marechal Deodoro, no Centro; a Avenida JK, na entrada do Bairro Cidade do Sol; a Rua Água Limpa, no Bairro Santa Luzia; a Rua Octavio Malvaccini, na Zona Oeste da cidade; a Rua Benjamim Guimarães, no Bairro Democrata; a Avenida Rio Branco, na altura do Bairro Bom Pastor, na Zona Sul; e a Avenida Brasil, no Bairro Mariano Procópio.
Os alagamentos impedem a circulação de veículos e causam congestionamentos em diferentes pontos da cidade.
*Matéria em atualização