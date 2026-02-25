Assine
TRAGÉDIA NA ZONA DA MATA

Volta a chover forte em Juiz de Fora, que registra novos alagamentos

Diferentes pontos da cidade, inclusive na área central, estão inundadas. Prefeitura pede que as pessoas não saiam de casa

Alexandre Carneiro
Alexandre Carneiro
Repórter
25/02/2026 22:05

Avenida Rio Branco é uma das várias vias alagadas em Juiz de Fora
Avenida Rio Branco é uma das várias vias alagadas em Juiz de Fora crédito: Reprodução

Voltou a chover forte em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata, na noite desta quarta-feira (25/2). De acordo com a prefeitura, as precipitações já causam alagamentos em diferentes pontos da cidade. O poder público municipal orienta a população a não transitar pelas ruas neste momento. 

Entre os locais alagados estão o Largo do Riachuelo e a Rua Marechal Deodoro, no Centro; a Avenida JK, na entrada do Bairro Cidade do Sol; a Rua Água Limpa, no Bairro Santa Luzia; a Rua Octavio Malvaccini, na Zona Oeste da cidade; a Rua Benjamim Guimarães, no Bairro Democrata; a Avenida Rio Branco, na altura do Bairro Bom Pastor, na Zona Sul; e a Avenida Brasil, no Bairro Mariano Procópio.

Os alagamentos impedem a circulação de veículos e causam congestionamentos em diferentes pontos da cidade.

*Matéria em atualização

