Juiz de Fora registra 113 mm de chuva nas últimas 6 horas

Entre as 16h e as 22h desta quarta-feira (25/2), Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata, registrou 113 mm milímetros de chuva, de acordo com a prefeitura. Para se ter uma ideia, a média histórica para o mês de fevereiro na cidade é de 170,3 mm.



Desde o início de fevereiro, o volume acumulado de chuva em Juiz de Fora é de nada menos que 733 mm. Isso representa 4,3 vezes a média esperada para todo o mês. Segundo a Defesa Civil, este mês já é o mais chuvoso da história do município: o recorde anterior era de fevereiro de 1988, com 456 mm.

Alguns bairros da cidade acumularam volumes de chuva superiores a 80 mm apenas ao longo da última hora. Confira as localidades com os maiores índices pluviométricos:



Graminha: 85,6mm

Cidade Universitária: 80,3mm

Centro: 63,2mm

De acordo com a prefeitura, as precipitações já causam alagamentos em diferentes pontos da cidade. O poder público municipal orienta a população que está em locais seguros a permanecer em casa e não transitar pelas ruas.