TRAGÉDIA

Chega a 46 o número de mortos na Zona da Mata

Com o auxílio de brigadistas e voluntários, o Corpo de Bombeiros segue na busca de 21 desaparecidos em Juiz de Fora e Ubá

Fernanda Santiago*
FS
Fernanda Santiago*
Repórter
25/02/2026 17:04 - atualizado em 25/02/2026 17:07

Deslizamento em Juiz de Fora leva bombeiros a evacuarem a área
Deslizamento em Juiz de Fora leva bombeiros a evacuarem a área crédito: Mateus Parreiras/EM/D.A Press

O número de mortos devido aos estragos causados pelas chuvas na Zona da Mata mineira só aumenta. Na tarde desta quarta-feira (25/2), o Corpo de Bombeiros informou que mais seis corpos foram encontrados em Juiz de Fora, totalizando 40 vítimas. Em Ubá, foram seis fatalidades. Nas duas cidades, com a ajuda de voluntários, um efetivo de 109 bombeiros realiza as buscas pelos 21 desaparecidos.

Em Juiz de Fora, cidade mais atingida, mais de 3 mil pessoas se encontram desabrigadas devido ao isolamento de áreas de risco e 400 perderam totalmente suas casas. Já em Ubá, 178 perderam seus lares e 26 encontram-se desabrigados por segurança.

Nos últimos dias, fortes chuvas provocaram deslizamentos de terra, desabamentos e alagamentos em diversos pontos das cidades, que decretaram estado de calamidade pública.

Rede de solidariedade

As prefeituras das duas cidades e entidades parceiras montaram uma rede de arrecadação de donativos. Os itens prioritários são água potável, alimentos não perecíveis, leite em pó, fraldas infantis e geriátricas, absorventes, sabonetes, colchões e cobertores.

Em Juiz de Fora as doações podem ser entregues na sede da Defesa Civil (Avenida Brasil, 2.005, Centro), no Corpo de Bombeiros, na Câmara Municipal e em todas as Unidades de Atenção Primária à Saúde (Uaps), além da Paróquia de São Sebastião.

