Chuva provoca estragos, destrói ponte e isola moradores em São Gotardo

Uma chuva forte registrada na terça-feira (24/2) em São Gotardo (MG), no Alto Paranaíba, provocou uma série de estragos após cerca de 12 horas de precipitação contínua. O volume acumulado chegou a 150 milímetros, segundo a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec). Apesar dos danos, não houve registro de feridos.

A quantidade de água provocou o transbordamento de córregos, deslizamentos de terra e danos estruturais em diferentes pontos do município. Diante dos prejuízos, a prefeitura mobilizou todas as secretarias e avalia decretar situação de emergência.

Um dos pontos mais críticos foi na zona rural. De acordo com o coordenador da Defesa Civil, Dener Henrique de Castro, uma ponte foi destruída e outras três sofreram danos estruturais. A ponte sobre o córrego do Retiro foi levada pela força da enxurrada, interrompendo o principal acesso à comunidade, que agora depende de rotas alternativas de difícil circulação.

Na área urbana, a estrutura de contenção construída na continuação da Rua São Pio X foi monitorada durante toda a madrugada por equipes da prefeitura, incluindo representantes das secretarias de Obras, Agricultura e Meio Ambiente e da Defesa Civil. Segundo os gestores, a barragem cumpriu o papel de reter parte do volume de água e evitar danos maiores na parte baixa da cidade, especialmente ao longo da Avenida 30 de Setembro.

Monitoramento contínuo

O secretário municipal de Obras e representantes da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, juntamente com a Coordenação Municipal de Proteção e Defesa Civil, acompanharam a chuva entre a noite do dia 23 e a madrugada do dia 24 para avaliar possíveis riscos.

Conforme a Defesa Civil, até o momento não foram identificadas fissuras ou comprometimentos estruturais na barragem de contenção. A estrutura segue sob observação técnica. De acordo com o município, o volume registrado neste episódio foi considerado atípico. Cidades mineiras como Juiz de Fora e Ubá também enfrentaram temporais recentes.

A população que precisar de informações ou registrar ocorrências pode entrar em contato com a Prefeitura de São Gotardo pelo telefone (34) 3671-7110, que também funciona via WhatsApp, junto à Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e à Coordenação Municipal de Proteção e Defesa Civil.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A administração municipal reforçou que o monitoramento segue em andamento e que novas medidas poderão ser adotadas caso haja necessidade.