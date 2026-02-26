Assine
Ônibus operam com frota reduzida em Juiz de Fora; veja situação

Consórcio diz que condições das vias impedem circulação total da frota

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
26/02/2026 07:40

Na terça-feira, a circulação chegou a ser suspensa após diversos ônibus ficarem presos em alagamentos e parte da frota apresentar defeitos provocados pela enchente
Nesta semana, a circulação chegou a ser suspensa após diversos ônibus ficarem presos em alagamentos e parte da frota apresentar defeitos provocados pela enchente crédito: Prefeitura de Juiz de Fora/Reprodução

Os ônibus continuam operando de forma reduzida nesta quinta-feira (26/2), em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata. As empresas afirmam que, apesar da demanda, as condições das vias ainda não permitem a circulação completa da frota. As Linhas que não sairão das garagens são: 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 308, 309, 313, 315, 438, 439 e 441.

De acordo com o Consórcio Via JF, responsável pelo transporte coletivo na cidade, a operação está sendo realizada em caráter emergencial depois das fortes chuvas registradas na noite dessa quarta-feira (25/2).

Em nota, o consórcio informou que não é possível garantir horários e pontualidade das linhas neste momento, já que alagamentos, interdições e danos nas ruas impactam diretamente a circulação dos veículos. A empresa pediu compreensão da população até que a situação seja normalizada.

A cidade voltou a registrar novos estragos depois de mais uma noite de chuva. Juiz de Fora já enfrenta as consequências de temporais históricos nos últimos dias, com alagamentos e desabamentos em diferentes bairros.

Na manhã desta quinta-feira (26/2), uma casa teria desabado no Bairro Jardim Natal. As equipes de emergência seguem monitorando as áreas afetadas e atendendo ocorrências em várias regiões do município.

