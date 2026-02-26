Defesa Civil pede que moradores evacuem áreas de risco em Juiz de Fora
Evacuação é recomendada pelo órgão em áreas de risco enquanto buscas por desaparecidos continuam e vias da cidade ficam alagadas
compartilheSIGA
O medo voltou a rondar a noite em Juiz de Fora nessa quarta-feira (25/2), depois de momentos de chuvas intensas. O comandante da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec-MG), coronel Paulo Roberto Bermudes Rezende solicitou a evacuação das áreas já atingidas. “Você que está em área de risco, não permaneça ou não entre nela se você não estiver”.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A recomendação é de que não se retorne aos locais, e a expectativa é de mais chuvas fortes, segundo o comandante da Cedec-MG. “Voltou a chover muito forte duas vezes na noite. Está previsto, nas próximas horas, que também tenhamos fortes chuvas, por isso, mais uma vez, não retorne para a área de risco”, frisou o militar.
O comunicado foi feito em vídeo gravado direto da área de buscas estabelecida no Parque Burnier, enquanto escavadeiras e bombeiros removiam entulho e escombros dos desabamentos que vitimaram pelo menos dez pessoas naquele local. Oito ainda são procuradas.
Leia Mais
Com as chuvas, várias vias foram alagadas e se tornaram rios, como as avenidas Rio Branco e Presidente Itamar Franco. Grelhas e bueiros se tornaram chafarizes. Três casas já evacuadas pela Defesa Civil desabaram no Bairro São Mateus, e outra colapsou no Bairro Grajaú.
- Juiz de Fora registra 113 mm de chuva nas últimas 6 horas
- Volta a chover forte em Juiz de Fora, que registra novos alagamentos
Garagens de prédios mais baixas do que algumas vias foram inundadas, e carros ficaram boiando à deriva na água lamacenta. O trânsito colapsou durante a noite, com ônibus impedidos de circular em diversas áreas. Os serviços de táxi e de Uber praticamente desapareceram das ruas e dos aplicativos.
Pontos de ônibus ficaram lotados por horas, servindo de abrigo enquanto as pessoas tentavam chamar carros por aplicativo e aguardavam a passagem de táxis.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia