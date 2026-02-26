Assine
ESTRAGOS NÃO PARAM

Defesa Civil pede que moradores evacuem áreas de risco em Juiz de Fora

Evacuação é recomendada pelo órgão em áreas de risco enquanto buscas por desaparecidos continuam e vias da cidade ficam alagadas

Mateus Parreiras
Mateus Parreiras
Repórter
Repórter
26/02/2026 07:16 - atualizado em 26/02/2026 07:37

Da zona de buscas no Bairro Parque Burnier, em Juiz de Fora, Coronel Rezende faz alerta para evacuação de áreas de risco e alerta para mais chuvas
O Coronel Paulo Roberto Bermudes Rezende faz alerta para evacuação de áreas de risco e alerta para mais chuvas no Bairro Parque Burnier, em Juiz de Fora crédito: Cedec-MG/Reprodução

O medo voltou a rondar a noite em Juiz de Fora nessa quarta-feira (25/2), depois de momentos de chuvas intensas. O comandante da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec-MG), coronel Paulo Roberto Bermudes Rezende solicitou a evacuação das áreas já atingidas. “Você que está em área de risco, não permaneça ou não entre nela se você não estiver”. 

A recomendação é de que não se retorne aos locais, e a expectativa é de mais chuvas fortes, segundo o comandante da Cedec-MG. “Voltou a chover muito forte duas vezes na noite. Está previsto, nas próximas horas, que também tenhamos fortes chuvas, por isso, mais uma vez, não retorne para a área de risco”, frisou o militar.

O comunicado foi feito em vídeo gravado direto da área de buscas estabelecida no Parque Burnier, enquanto escavadeiras e bombeiros removiam entulho e escombros dos desabamentos que vitimaram pelo menos dez pessoas naquele local. Oito ainda são procuradas.

Com as chuvas, várias vias foram alagadas e se tornaram rios, como as avenidas Rio Branco e Presidente Itamar Franco. Grelhas e bueiros se tornaram chafarizes. Três casas já evacuadas pela Defesa Civil desabaram no Bairro São Mateus, e outra colapsou no Bairro Grajaú.

Garagens de prédios mais baixas do que algumas vias foram inundadas, e carros ficaram boiando à deriva na água lamacenta. O trânsito colapsou durante a noite, com ônibus impedidos de circular em diversas áreas. Os serviços de táxi e de Uber praticamente desapareceram das ruas e dos aplicativos.

Pontos de ônibus ficaram lotados por horas, servindo de abrigo enquanto as pessoas tentavam chamar carros por aplicativo e aguardavam a passagem de táxis.

