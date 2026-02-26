Idosa de 99 anos pode ter sido arrastada por nova enchente em Juiz de Fora

A chuva voltou a provocar estragos em Juiz de Fora (MG), Zona da Mata, na noite dessa quarta-feira (25/2). A cidade, que já enfrenta as consequências de temporais históricos nos últimos dias, registrou novos alagamentos e desabamentos. Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), uma idosa de 99 anos pode ter sido levada pela enxurrada.

De acordo com as informações repassadas às equipes de socorro, o Samu foi acionado para atender vítimas de alagamento em uma casa na Rua Dr. Jamil Altafi, Bairro Vale do Ipê. Quatro pessoas estavam na residência. Duas precisaram de atendimento médico.

Entre os moradores estava uma idosa de 99 anos, com Alzheimer em estágio avançado. Conforme os socorristas, há suspeita de que ela tenha sido arrastada pela água da enchente. Uma mulher de 35 anos sofreu escoriações e cortes em uma das pernas.

No Bairro Ewbank da Câmara, a água chegou a ultrapassar o capô de veículos, deixando moradores ilhados.

As chuvas também provocaram novos desabamentos. Segundo a prefeitura, ao menos dois imóveis foram destruídos. Um deles seria uma casa na Rua Tabajara, no Bairro Guaruá. Equipes de resgate foram enviadas ao local e, até o momento, não há confirmação de vítimas.

Outro imóvel foi atingido por deslizamento no Bairro Três Moinhos. Há ainda relatos de desabamento no Bairro São Mateus, após queda de barreira. Moradores disseram ter enfrentado dificuldades para acionar o Corpo de Bombeiros devido ao alto número de ocorrências simultâneas.

Na manhã desta quinta-feira (26/2), outra casa teria desabado no Bairro Jardim Natal. A situação segue sendo monitorada pelas equipes de emergência, que continuam atendendo chamados em diferentes regiões da cidade.