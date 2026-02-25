Assine
TRAGÉDIA NA ZONA DA MATA

Juiz de Fora: chuvas desta quarta-feira derrubam mais casas

Cidade na Região da Zona da Mata voltou a ser atingida por temporais, que causaram novos alagamentos. Pelo menos dois imóveis teriam ruído

25/02/2026 23:12 - atualizado em 25/02/2026 23:28

Uma das ocorrências envolveu um imóvel no Bairro São Mateus
Uma das ocorrências envolveu um imóvel no Bairro São Mateus crédito: Reprodução

As fortes chuvas que atingem a cidade de Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata, na noite desta quarta-feira (25/2), causaram mais desabamentos. De acordo com a prefeitura, pelo menos dois imóveis foram destruídos. Relatos nas redes sociais apontam que outra edificação também teria ruído. 

Um dos imóveis seria uma casa localizada na Rua Tabajara, no Bairro Guaruá. De acordo com as últimas informações divulgadas pela prefeitura, equipes de socorro foram enviadas ao local. Ainda não há relatos de vítimas. Outro imóvel, no Bairro Três Moinhos, teria sido atingido por um deslizamento. 

Imagens publicadas em uma rede social outras duas residências destruídas. Uma delas, localizada no Bairro São Mateus, teria desabado em decorrência de um deslizamento de terra. De acordo com a postagem, os vizinhos estariam com dificuldade para acionar os bombeiros devido ao elevado número de chamados.

Um quarto imóvel estaria localizado no Bairro Grajaú, na Região Leste de Juiz de Fora, que já havia sido fortemente atingido pelas chuvas da última segunda-feira (23/2). Há relatos de vítimas, ainda não confirmados pelas autoridades do município.  

