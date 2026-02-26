BR-040 é interditada depois de talude deslizar em Ewbank da Câmara

A BR-040 foi interditada na manhã desta quinta-feira (26/2) após o desabamento de um talude em Ewbank da Câmara (MG), na Zona da Mata. O deslizamento de terra cobriu a pista na altura do quilômetro 757, provocando congestionamento que já ultrapassa 3 quilômetros.

As fortes chuvas que atingiram a região na noite dessa quarta-feira (25/2) afetaram o tráfego na rodovia, que fica a 44 quilômetros de Juiz de Fora. Segundo a concessionária EPR Via Mineira, às 2h17 foi registrado deslizamento de materiais para a pista no km 575,6 da BR-040, também em Ewbank da Câmara.

Por segurança, o trecho foi interditado para avaliação da pista, viaturas de inspeção, guinchos, resgate, retroescavadeiras e equipes de conservação da Polícia Rodoviária Federal operavam na via. Segundo a PRF, houve deslizamento de talude e queda de árvores. O trânsito flui em pare e siga pela pista no sentido Rio de Janeiro.

Até as 10h30, o fluxo seguia lento por cerca de 2 quilômetros, na altura do km 544, sentido Belo Horizonte, na capital mineira, devido a uma ocorrência fora do trecho concedido.

A rodovia permanece sob monitoramento permanente pelo Centro de Controle Operacional (CCO), com suporte do Sistema de Monitoramento e Alerta Climático (SMAC). A concessionária orienta os motoristas a redobrarem a atenção em caso de chuva, reduzirem a velocidade, manterem distância segura do veículo à frente e respeitarem a sinalização. O atendimento funciona 24 horas pelo telefone 0800 003 1040.