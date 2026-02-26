Chega a 49 o número de mortes na Zona da Mata

O número de vítimas das chuvas que devastaram Juiz de Fora (MG)e Ubá, na Zona da Mata, chegou a 49, segundo balanço divulgado no início da manhã desta quinta-feira (26/2) pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG).
Às 7h30 desta quinta-feira (26), a Prefeitura de Juiz de Fora, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil estadual registram em Juiz de Fora 43 óbitos confirmados, mais de 3.500 pessoas desabrigadas e desalojadas e 1.257 ocorrências atendidas pela Defesa Civil municipal desde a última segunda-feira (23).
Em Juiz de Fora, além das 43 mortes confirmadas, 16 pessoas seguem desaparecidas, segundo o Corpo de Bombeiros. Já em Ubá, foram confirmadas 6 mortes e 2 pessoas permanecem desaparecidas.
Nesta quarta-feira (25/2), Juiz de Fora foi novamente atingida por fortes chuvas, o que agravou o quadro de danos já registrado no município. No intervalo entre 16h e 22h, foram contabilizados 113 mm de precipitação, conforme dados da prefeitura. O volume representa quase dois terços da média histórica prevista para todo o mês de fevereiro, que é de 170,3 mm, evidenciando a intensidade da chuva concentrada em poucas horas.
Cerca de 20 casas foram atingidas pela lama, pedras e toras de madeira das árvores arrancadas
As forças de segurança e equipes de resgate atuam em oito frentes de trabalho, seis em Juiz de Fora e duas em Ubá, em ações de busca, salvamento, retirada de moradores de áreas de risco e avaliação de imóveis atingidos.