DRAMA

Vídeo mostra motoboy sendo arrastado por enxurrada em Juiz de Fora

Temporal acumulou 113 mm em seis horas e já torna fevereiro o mais chuvoso da história

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
26/02/2026 08:28

Entre 16h e 22h foram registrados 113 milímetros de chuva em Juiz de Fora (MG)
Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um motoboy é arrastado pela enxurrada durante o temporal que atingiu Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata, na noite dessa quarta-feira (25/2).

Nas imagens, é possível ver o trabalhador tentando se equilibrar, mas sendo levado pela força da água junto com a motocicleta. O caso ocorreu na Avenida Rio Branco, na altura do Bairro Bom Pastor. O Corpo de Bombeiros foi procurado pela reportagem para saber se o motoboy foi resgatado, mas até o momento não houve retorno. 

Segundo a prefeitura, entre 16h e 22h foram registrados 113 mm de chuva na cidade. Para comparação, a média histórica de todo o mês de fevereiro em Juiz de Fora é de 170,3 milímetros.

Desde o início do mês, o acumulado já chega a 733 mm, o equivalente a 4,3 vezes a média esperada para fevereiro. De acordo com a Defesa Civil, este já é o fevereiro mais chuvoso da história do município. O recorde anterior era de 1988, quando foram registrados 456 mm.

