Barranco cede e destrói parede de apartamento em Juiz de Fora

Um barranco cedeu e destruiu a parede de um apartamento na noite dessa quarta-feira (25/2), em Juiz de Fora (MG). O episódio ocorreu durante o temporal que voltou a atingir a cidade. Na manhã desta quinta-feira (26/2), o número de vítimas das chuvas que devastaram a Zona da Mata chegou a 49.

Segundo informações preliminares, o imóvel fica na Rua Professor Clóvis Jaguaribe, no Bairro Bom Pastor. Apesar do impacto, não há registro de feridos.

Imagens mostram a lama invadindo o cômodo e cobrindo parte do interior do apartamento após o deslizamento. O morador ao ver a situação diz: "Meu Deus do céu!".

De acordo com dados da prefeitura, em cerca de seis horas choveu 113 mm na cidade, volume que contribuiu para novos alagamentos e ocorrências relacionadas a deslizamentos de terra. Equipes seguem monitorando as áreas de risco.

Para comparação, a média histórica de todo o mês de fevereiro em Juiz de Fora é de 170,3 mm.

Desde o início do mês, o acumulado já chega a 733 mm, o equivalente a 4,3 vezes a média esperada para fevereiro. De acordo com a Defesa Civil, este já é o fevereiro mais chuvoso da história do município. O recorde anterior era de 1988, quando foram registrados 456 mm.