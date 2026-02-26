Barranco cede e destrói parede de apartamento em Juiz de Fora
Temporal deixou imóvel tomado por lama; cidade registrou 113 mm de chuva em seis horas
Um barranco cedeu e destruiu a parede de um apartamento na noite dessa quarta-feira (25/2), em Juiz de Fora (MG). O episódio ocorreu durante o temporal que voltou a atingir a cidade. Na manhã desta quinta-feira (26/2), o número de vítimas das chuvas que devastaram a Zona da Mata chegou a 49.
Segundo informações preliminares, o imóvel fica na Rua Professor Clóvis Jaguaribe, no Bairro Bom Pastor. Apesar do impacto, não há registro de feridos.
Imagens mostram a lama invadindo o cômodo e cobrindo parte do interior do apartamento após o deslizamento. O morador ao ver a situação diz: "Meu Deus do céu!".
De acordo com dados da prefeitura, em cerca de seis horas choveu 113 mm na cidade, volume que contribuiu para novos alagamentos e ocorrências relacionadas a deslizamentos de terra. Equipes seguem monitorando as áreas de risco.
Para comparação, a média histórica de todo o mês de fevereiro em Juiz de Fora é de 170,3 mm.
Desde o início do mês, o acumulado já chega a 733 mm, o equivalente a 4,3 vezes a média esperada para fevereiro. De acordo com a Defesa Civil, este já é o fevereiro mais chuvoso da história do município. O recorde anterior era de 1988, quando foram registrados 456 mm.