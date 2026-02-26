Assine
SUSTO

Barranco cede e destrói parede de apartamento em Juiz de Fora

Temporal deixou imóvel tomado por lama; cidade registrou 113 mm de chuva em seis horas

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
26/02/2026 09:30

De acordo com dados da prefeitura, em cerca de seis horas choveu 113 milímetros na cidade
De acordo com dados da prefeitura, em cerca de seis horas choveu 113 mm na cidade crédito: Redes Sociais/Reprodução

Um barranco cedeu e destruiu a parede de um apartamento na noite dessa quarta-feira (25/2), em Juiz de Fora (MG). O episódio ocorreu durante o temporal que voltou a atingir a cidade. Na manhã desta quinta-feira (26/2), o número de vítimas das chuvas que devastaram a Zona da Mata chegou a 49.

Segundo informações preliminares, o imóvel fica na Rua Professor Clóvis Jaguaribe, no Bairro Bom Pastor. Apesar do impacto, não há registro de feridos.

Imagens mostram a lama invadindo o cômodo e cobrindo parte do interior do apartamento após o deslizamento. O morador ao ver a situação diz: "Meu Deus do céu!".

De acordo com dados da prefeitura, em cerca de seis horas choveu 113 mm na cidade, volume que contribuiu para novos alagamentos e ocorrências relacionadas a deslizamentos de terra. Equipes seguem monitorando as áreas de risco.

Para comparação, a média histórica de todo o mês de fevereiro em Juiz de Fora é de 170,3 mm.

Desde o início do mês, o acumulado já chega a 733 mm, o equivalente a 4,3 vezes a média esperada para fevereiro. De acordo com a Defesa Civil, este já é o fevereiro mais chuvoso da história do município. O recorde anterior era de 1988, quando foram registrados 456 mm.

