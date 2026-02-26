Assine
AÇÕES EMERGENCIAIS

Juiz de Fora: Cemig suspende cortes de energia por inadimplência

Medida foi tomada devido aos impactos causados pelas fortes chuvas que atingiram o município nos últimos dias

Estado de Minas
Estado de Minas
26/02/2026 20:35

Tragédia em Juiz de Fora: autoridades ainda buscam por vítimas das chuvas dos últimos dias
Autoridades ainda buscam por vítimas das chuvas dos últimos dias em Juiz de Fora, na Zona da Mata crédito: Tulio Santos/EM/D.A Press

A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) informou que suspendeu os cortes de eletricidade por inadimplência dos moradores de Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata, devido aos impactos causados pelas fortes chuvas que atingiram o município nos últimos dias. Segundo a empresa, essa medida será mantida "até que as condições retomem à normalidade".

De acordo com a Cemig, a medida "tem como objetivo minimizar os impactos enfrentados pela população neste momento e garantir o acesso à energia elétrica durante o período de enfrentamento da emergência".  

A Cemig informou ainda que equipes estão atuando continuamente em Juiz de Fora "para recompor o fornecimento de energia nas áreas afetadas e assegurar a segurança da rede elétrica". Segundo a empresa, mais de 230 profissionais, entre engenheiros, técnicos e eletricistas, trabalham no município. 

Força-tarefa

O Governo de Minas anunciou a criação de uma força-tarefa integrada entre as polícias Civil (PCMG) e Militar (PMMG) de Minas Gerais para ampliar os serviços essenciais à população atingida pelos temporais na Zona da Mata. A atuação conjunta envolve desde o trabalho de identificação das vítimas junto às famílias até ações de cidadania, como emissão de carteiras de identidade.

Leia Mais

A PCMG concentra esforços na identificação dos mortos nos deslizamentos e enxurradas. De acordo com a corporação, 45 corpos já foram liberados para as famílias. Para agilizar o processo, foi estruturado um posto de coleta de material biológico na Delegacia Regional do Bairro Santa Terezinha, em Juiz de Fora.

Já a PMMG intensificou o policiamento ostensivo nos bairros onde moradores precisaram deixar suas casas por risco de deslizamentos e alagamentos, com o objetivo de proteger o patrimônio das famílias. 

Tópicos relacionados:

cemig chuvas-em-bh defesa-civil juiz-de-fora minas-gerais pcmg pmmg zona-da-mata

