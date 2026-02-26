Zona da Mata: ao menos doze crianças e adolescentes estão entre os mortos

Ao menos doze crianças e adolescentes estão entre os 59 mortos em decorrência das chuvas na Zona da Mata, conforme balanços da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), divulgado às 17h05 desta quinta-feira (26/2), e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) emitido às 17h27. As identidades das vítimas não são divulgadas pelas corporações, apenas as idades.

Segundo a PCMG, os doze menores de idade morreram em Juiz de Fora, que contabiliza 53 mortes no total até o momento, tendo sido todas por soterramento. A corporação informou que 51 corpos foram identificados e 50 liberados aos familiares.

Em Ubá, foram registradas seis vítimas, nenhuma criança ou adolescente entre elas. Todas já foram identificadas e liberadas às famílias, conforme a PCMG divulgou.

Algumas das crianças e dos adolescentes que morreram em Juiz de Fora estão sendo identificados pelas escolas e creches em que elas estudavam. As instituições estão prestando condolências às famílias.

De acordo com boletim emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) às 17h27 desta quinta, 13 pessoas seguem desaparecidas em Juiz de Fora e duas em Ubá, mas não há confirmação se há crianças entre elas.

Veja quem são as vítimas menores de idade:

1. Bernardo Lopes Dutra

Estudante do 7º ano do Colégio de Aplicação João XXIII e aluno do Centro de Futebol Zico Juiz de Fora. Tinha 11 anos e era conhecido como “Tomatinho”. A morte dele foi confirmada pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). “Estamos prestando todo o apoio possível à família e organizando o acolhimento necessário aos nossos estudantes e profissionais”, afirmou Felipe Bastos, diretor do Colégio de Aplicação João XXIII.





“Com todo nosso carinho, levaremos para sempre as boas memórias com nosso querido craque, que, junto com sua família, nos inspira a sermos cada dia melhores”, escreveu o Centro de Futebol Zico Juiz de Fora.

2. Kaleb Marques Reis dos Santos



Tinha 13 anos. Morte confirmada pela Escola Estadual Batista de Oliveira, onde ele estudava. A instituição suspendeu as aulas até sexta-feira (27/2).

3. Ramom Rafael Araújo de Almeida

Tinha 13 anos. Morte confirmada pela Escola Estadual Batista de Oliveira, onde ele estudava. A instituição suspendeu as aulas até sexta-feira (27/2).

4. Joyce Garcia

Morte confirmada pela Escola Estadual Batista de Oliveira, onde ela estudava. “Ela foi uma pessoa amada e deixa lembranças que permanecerão para sempre em nossos corações. Que Deus dê força e consolo aos familiares e amigos neste momento difícil”, escreveu a instituição.

5- Maitê Cecília Pereira Fernandes

Tinha 5 anos. Morte informada pela Escola Municipal Vereador Raymundo Hargreaves, onde ela estudava.

6- Arthur Rafael de Oliveira Machado

Tinha 5 anos. Morte informada pela Escola Municipal Vereador Raymundo Hargreaves, onde ele estudava.

7- Miguel Carlos da Silva Machado

Tinha 7 anos. Morte informada pela Escola Municipal Vereador Raymundo Hargreaves, onde ele estudava.

8- Melissa Emanuelly Gomes Garcia

Era aluna da Creche Prefeito Olavo Costa. Morte confirmada pela Associação Municipal de Apoio Comunitário (Amac). “Neste momento de imensa dor, nos solidarizamos com seus familiares, amigos, colegas e toda a equipe da unidade”, escreveu a associação.

9- Matteo Alvarenga de Menezes

Era aluno da Creche Comunitária Armando de Moraes Sarmento. Morte confirmada pela Associação Municipal de Apoio Comunitário (Amac). “Neste momento de imensa dor, nos solidarizamos com seus familiares, amigos, colegas e toda a equipe da unidade”, escreveu a associação.

Lista divulgada pela PCMG:

Vítimas crianças e adolescentes:

