Juiz de Fora: imagens de drone mostram desabamentos no Bairro Jardim Natal
Por causa dos temporais, oito casas desabaram, um carro foi arrastado e diversos imóveis foram evacuados ou condenados
compartilheSIGA
Imagens de drone, feitas pelo Estado de Minas, mostram a destruição provocada pelos temporais, no Bairro Jardim Natal, em Juiz de Fora, na Zona da Mata (MG), na manhã desta quinta-feira (26/2).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Pelas imagens, é possível ver pontos de deslizamento e ruas alagadas. Segundo as autoridades, oito casas desabaram, um carro foi arrastado pela correnteza e diversos imóveis estão sendo evacuados ou condenados à beira dos precipícios e barrancos abertos pela força dos deslizamentos.
A chuva voltou a cair no bairro, no fim da manhã. Moradores das áreas de risco estão apreensivos enquanto tiram móveis e pertences dos imóveis à beira do Córrego Humaitá e nas áreas altas do bairro.
Leia Mais
Chuva intensa agravou cenário já crítico
Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, o número de vítimas das chuvas que atingiram Juiz de Fora e Ubá chegou a 49 na manhã desta quinta-feira. Em Juiz de Fora, são 43 mortes confirmadas e 16 pessoas seguem desaparecidas.
Na noite de quarta-feira (25/2), o município foi novamente atingido por um temporal. Entre 16h e 22h, foram registrados 113 mm de chuva, quase dois terços da média histórica prevista para fevereiro (170,3 mm), concentrados em poucas horas. O novo episódio agravou danos já existentes, ampliou áreas de risco, provocou deslizamentos e aumentou a instabilidade do solo em bairros como o Jardim Natal.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Enquanto equipes de resgate e Defesa Civil seguem mobilizadas, moradores vivem sob tensão, atentos a cada estalo vindo das encostas e ao nível do córrego, que continua ameaçando o que restou das estruturas.