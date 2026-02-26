Juiz de Fora: garis se unem a moradores na missão de limpar casas e ruas

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Os temporais que caíram em Juiz de Fora nesta semana deixaram um rastro de destruição em diversos imóveis em Juiz de Fora, causando acúmulo de lama e de entulhos, após deslizamentos de terra que atingiram a cidade da Região da Zona da Mata mineira. No Bairro Jardim Natal, nesta quinta-feira (26/2), os garis ajudaram moradores a limpar as casas, além de recolherem o que sobrou da tragédia.

Segundo a encarregada do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb), Adriana Alves de Souza, os trabalhadores têm exercido o trabalho de auxílio no processo de limpeza e descarte dos objetos das famílias atingidas pelas chuvas em diferentes pontos da cidade.

“Estamos aqui para limpar as ruas, recolher os móveis, retirar o barro da pista e acolher as famílias nesse momento”, disse. “Esse é o nosso trabalho: liberar a pista para os pedestres e para os caminhões recolherem os lixos e entulhos”, acrescentou Adriana.

A encarregada informa que eles têm recebido auxílio de outras empresas na coleta de lixo, que os materiais coletados serão retirados por veículos e direcionados a aterros sanitários.

Um grupo de garis é responsável por retirar o excesso de barro das ruas, enquanto outro retira os móveis, restos de entulho para que os caminhões levem os materiais – madeiras, estofados e eletrodomésticos são alguns deles. De acordo com a encarregada da Demlurb, 30 funcionários exercem essa limpeza nas vias.

Chuva intensa agrava cenário já crítico

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o número de vítimas das chuvas que atingiram Juiz de Fora e Ubá chegou a 59 na tarde desta quinta-feira. Em Juiz de Fora, são 53 mortes confirmadas e 13 pessoas seguem desaparecidas.

Na noite de quarta-feira (25/2), o município foi novamente atingido por um temporal. Das 16h às 22h, foram registrados 113mm de chuva, quase dois terços da média histórica prevista para fevereiro (170,3mm), concentrados em poucas horas. O novo episódio agravou danos já existentes, ampliou áreas de risco, provocou deslizamentos e aumentou a instabilidade do solo em bairros como o Jardim Natal.

Enquanto equipes de resgate e Defesa Civil seguem mobilizadas, moradores vivem sob tensão, atentos a cada estalo vindo das encostas e ao nível do córrego, que continua ameaçando o que restou das estruturas. (Com informações de Mariana Costa)

