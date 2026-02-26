Assine
overlay
Início Gerais
TRAGÉDIA NA ZONA DA MATA

Juiz de Fora: garis se unem a moradores na missão de limpar casas e ruas

Residências foram invadidas pela lama, o que resultou na destruição de móveis e eletrodomésticos; entulhos são recolhidos para descarte

Publicidade
Carregando...
RS
Rafael Silva*
Mateus Parreiras
RS
Rafael Silva*
Repórter
Mateus Parreiras
Repórter
Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran
26/02/2026 19:25

compartilhe

SIGA
x
Garis começaram as limpezas nas vias nesta quinta-feira (26/2) em Juiz de Fora
Garis começaram as limpezas nas vias nesta quinta-feira (26/2), em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira crédito: Mateus Parreiras/EM/D.A Press

Os temporais que caíram em Juiz de Fora nesta semana deixaram um rastro de destruição em diversos imóveis em Juiz de Fora, causando acúmulo de lama e de entulhos, após deslizamentos de terra que atingiram a cidade da Região da Zona da Mata mineira. No Bairro Jardim Natal, nesta quinta-feira (26/2), os garis ajudaram moradores a limpar as casas, além de recolherem o que sobrou da tragédia.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo a encarregada do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb), Adriana Alves de Souza, os trabalhadores têm exercido o trabalho de auxílio no processo de limpeza e descarte dos objetos das famílias atingidas pelas chuvas em diferentes pontos da cidade. 

“Estamos aqui para limpar as ruas, recolher os móveis, retirar o barro da pista e acolher as famílias nesse momento”, disse. “Esse é o nosso trabalho: liberar a pista para os pedestres e para os caminhões recolherem os lixos e entulhos”, acrescentou Adriana. 

Leia Mais

A encarregada informa que eles têm recebido auxílio de outras empresas na coleta de lixo, que os materiais coletados serão retirados por veículos e direcionados a aterros sanitários. 

Um grupo de garis é responsável por retirar o excesso de barro das ruas, enquanto outro retira os móveis, restos de entulho para que os caminhões levem os materiais – madeiras, estofados e eletrodomésticos são alguns deles. De acordo com a encarregada da Demlurb, 30 funcionários exercem essa limpeza nas vias. 

Chuva intensa agrava cenário já crítico

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o número de vítimas das chuvas que atingiram Juiz de Fora e Ubá chegou a 59 na tarde desta quinta-feira. Em Juiz de Fora, são 53 mortes confirmadas e 13 pessoas seguem desaparecidas.

Na noite de quarta-feira (25/2), o município foi novamente atingido por um temporal.  Das 16h às 22h, foram registrados 113mm de chuva, quase dois terços da média histórica prevista para fevereiro (170,3mm), concentrados em poucas horas. O novo episódio agravou danos já existentes, ampliou áreas de risco, provocou deslizamentos e aumentou a instabilidade do solo em bairros como o Jardim Natal.

Enquanto equipes de resgate e Defesa Civil seguem mobilizadas, moradores vivem sob tensão, atentos a cada estalo vindo das encostas e ao nível do córrego, que continua ameaçando o que restou das estruturas. (Com informações de Mariana Costa)

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

* Estagiário sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro

Tópicos relacionados:

chuvas garis juiz-de-fora temporais tragedia zona-da-mata

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay