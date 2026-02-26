Assine
CHUVAS NA ZONA DA MATA

Bombeiros realizam 240 salvamentos em Juiz de Fora e região

Balanço até a madrugada desta quinta-feira (26/2) ainda inclui resgate de seis corpos somente na noite dessa quarta (25/2)

Mariana Costa
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
26/02/2026 14:53

Novo deslizamento de terra foi registrado nesta quarta (25/2) em Juiz de Fora e acendeu o alerta dos bombeiros
Bombeiros fazem resgate após deslizamento de terra em Juiz de Fora: cidade é a mais atingida pelas chuvas que assolam a Zona da Mata mineira crédito: Mateus Parreiras/EM/D.A Press

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) já fez 240 salvamentos em Juiz de Fora, cidade mais atingida pelos temporais que assolam a região nos últimos dias. A corporação, junto com as demais forças de segurança que atuam nas ocorrências relacionadas às chuvas na Zona da Mata mineira, divulgaram nesta quinta-feira (26/2) balanço sobre as ações de resgate e localização de corpos de desaparecidos durante a noite dessa quarta-feira (25/2) e madrugada de hoje  

De acordo com o coronel Joselito Oliveira, do Corpo de Bombeiros, mesmo com as chuvas intensas que caíram em Juiz de Fora, os trabalhos continuaram. Nesta madrugada, foram salvas duas vítimas de soterramento e seis pessoas que estavam ilhadas, segundo o militar. 


O coronel cita ainda que ocorreram 12 deslizamentos em pontos diferentes da cidade. Em uma das ocorrências, uma pessoa foi socorrida com vida. Nas demais, já não havia moradores nas casas, pelo risco de queda. Oliveira reforçou que os moradores devem ficar atentos a sinais de perigo e, em caso de dúvida, a orientação é para que abandonem as casas. 

Seis corpos foram recuperados pelos bombeiros durante a noite, em Juiz de Fora. O militar informou ainda que há mais seis pendentes, no Bairro JK. Segundo ele, seriam três em cada casa. “O ponto de localização já foi feito e esperamos ter sucesso na recuperação desses corpos”, frisou. Oliveira lembrou que os trabalhos precisam ser interrompidos quando volta a chover forte, por questão de segurança. 


Além do Bairro JK, há corpos a serem localizados e resgatados nos bairros Paineiras, Esplanada, Linhares, Nossa Senhora de Lourdes e Vila Ideal. 


Reforço na identificação 


A delegada-geral Letícia Gamboge, chefe da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), informou que a corporação recebeu reforço de peritos criminais e médicos legistas para ajudar na identificação dos corpos que chegam ao Posto Médico Legal, no Bairro Santa Terezinha. 


Segundo a delegada, até o momento foram periciados 46 corpos em Juiz de Fora e seis em Ubá, em um total de 52. 


Ela reforçou que os familiares devem levar documentos, fotografias ou qualquer outra coisa que possa ajudar na identificação dos corpos. Além disso, no local também está sendo feita a coleta de material biológico de parentes para auxiliar na identificação.

chuvas deslizamento juiz-de-fora temporais tragedia uba zona-da-mata

